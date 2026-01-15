Mãe e filha morrem em acidente na BR após veículo capotar

Além da idosa e da filha, um homem e uma criança, de 10 anos, estavam no veículo - Foto: Reprodução Achei Sudoeste

Uma idosa, de 63 anos, e a filha, de 38, morreram em um acidente envolvendo dois veículos, na tarde da quarta-feira, 14, na BR-030, em uma rotatória que liga os municípios de Carinhanha e Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia. As vítimas, identificadas como Maria do Rosário Neves Ribeiro, de 63 anos, e Fabíola Mendes Ribeiro, são naturais da cidade de Dom Basílio.

Segundo informações a 38ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Bom Jesus da Lapa), o acidente aconteceu no município de Malhadas, depois do Julião. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o veículo onde as vítimas estavam, uma Hilux, colidiu contra um Corsa.

Além da idosa e da filha, um homem e uma criança, de 10 anos, que não tiveram os nomes revelados, também estavam no veículo. Eles foram levados para um hospital da região. Não há informação sobre o estado de saúde deles.

A polícia revelou ainda que o acidente aconteceu após o condutor do Corsa atravessar a rotatória e atingir a Hilux, que capotou. As vítimas seguiam sentido Carinhanha. O motorista do Corsa fugiu do local sem prestar socorro. As informações são Achei Sudoeste.