TRAGÉDIA NA BR

Mãe e filha morrem em acidente na BR após veículo capotar

Idosa, de 63 anos, e filha, de 38, seguiam sentido Carinhanha

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

15/01/2026 - 18:04 h
Além da idosa e da filha, um homem e uma criança, de 10 anos, estavam no veículo
Além da idosa e da filha, um homem e uma criança, de 10 anos, estavam no veículo

Uma idosa, de 63 anos, e a filha, de 38, morreram em um acidente envolvendo dois veículos, na tarde da quarta-feira, 14, na BR-030, em uma rotatória que liga os municípios de Carinhanha e Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia. As vítimas, identificadas como Maria do Rosário Neves Ribeiro, de 63 anos, e Fabíola Mendes Ribeiro, são naturais da cidade de Dom Basílio.

Segundo informações a 38ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Bom Jesus da Lapa), o acidente aconteceu no município de Malhadas, depois do Julião. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o veículo onde as vítimas estavam, uma Hilux, colidiu contra um Corsa.

Além da idosa e da filha, um homem e uma criança, de 10 anos, que não tiveram os nomes revelados, também estavam no veículo. Eles foram levados para um hospital da região. Não há informação sobre o estado de saúde deles.

A polícia revelou ainda que o acidente aconteceu após o condutor do Corsa atravessar a rotatória e atingir a Hilux, que capotou. As vítimas seguiam sentido Carinhanha. O motorista do Corsa fugiu do local sem prestar socorro. As informações são Achei Sudoeste.

acidente acidente de trânsito acidente na bahia BR-030 capotamento colisão Mortes oeste da bahia polícia militar rodovia federal rotatória Segurança Viária Trânsito veículos envolvidos vítimas fatais

x