BAHIA

Acidente entre dois carros deixa três mortos em rodovia na Bahia

Batida aconteceu na BR-415 em Itabuna, no Sul do estado

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

15/01/2026 - 14:27 h
Acidente no SUl da Bahia deixa três pessoas mortas
Acidente no SUl da Bahia deixa três pessoas mortas -

Três pessoas morreram após um acidente envolvendo dois carros na BR-415, na manhã desta quinta-feira, 15, no trecho entre Itapé e Itabuna, no Sul da Bahia.

As vítimas foram identificadas como Márcia Maria Souza Cruz, de 49 anos, Renata de Jesus Terenço do Amor, de 38, e um homem que ainda não teve a identidade confirmada.

Duas vítimas foram identificadas, Márcia Maria Souza Cruz, à esquerda, Renata de Jesus Terenço do Amor, à direita.
Duas vítimas foram identificadas, Márcia Maria Souza Cruz, à esquerda, Renata de Jesus Terenço do Amor, à direita. | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O condutor de um dos automóveis foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, onde segue internado.

A Polícia Civil (PC) informou que guias para a realização de perícia e remoção dos corpos foram expedidas e as circunstâncias dos acidente ainda serão apuradas.

x