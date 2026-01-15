BAHIA
Acidente entre dois carros deixa três mortos em rodovia na Bahia
Batida aconteceu na BR-415 em Itabuna, no Sul do estado
Três pessoas morreram após um acidente envolvendo dois carros na BR-415, na manhã desta quinta-feira, 15, no trecho entre Itapé e Itabuna, no Sul da Bahia.
As vítimas foram identificadas como Márcia Maria Souza Cruz, de 49 anos, Renata de Jesus Terenço do Amor, de 38, e um homem que ainda não teve a identidade confirmada.
O condutor de um dos automóveis foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, onde segue internado.
A Polícia Civil (PC) informou que guias para a realização de perícia e remoção dos corpos foram expedidas e as circunstâncias dos acidente ainda serão apuradas.
