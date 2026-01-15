Enterros em Itapetinga sobem 500% e revoltam população

Eduardo Hagge (MDB), prefeito de Itapetinga - Foto: Reprodução

O município de Itapetinga, centro-sul da Bahia, atravessa um clima de profunda indignação popular. O motivo é a recente decisão da administração municipal, sob a gestão do prefeito Eduardo Hagge (MDB), de elevar drasticamente os custos dos serviços funerários na cidade.

Em um momento de fragilidade emocional e luto, famílias alegam estar sendo vítimas de uma "máquina de arrecadação" instalada nos cemitérios públicos.

Decreto da discórdia

Diferente de outros reajustes tributários, a mudança não passou pelo crivo da Câmara Municipal. O aumento foi estabelecido via decreto, uma manobra do Executivo que pegou os cidadãos de surpresa. A medida incide sobre diversas frentes:

Taxa de sepultamento: o valor saltou de R$ 150,00 para R$ 750,00 — um aumento de cinco vezes (400%).

Taxa de concessão/arrendamento de jazigo: reajustada para valores considerados proibitivos por moradores de baixa renda.

Taxa anual de cova: nova cobrança que gera um custo contínuo para as famílias manterem seus entes queridos.

"Dificuldade financeira"

Questionada sobre a motivação de um aumento tão expressivo em serviços essenciais, a gestão municipal tem utilizado a tese da "dificuldade financeira" das contas públicas. No entanto, para a população e críticos da gestão, o argumento não convence.

"É uma falta de humanidade. Estão cobrando para a gente enterrar nossos parentes em um valor que muitas famílias aqui não ganham nem em um mês de trabalho. Estão lucrando com a nossa dor", desabafou um morador que preferiu não se identificar.

Repercussão

A ausência de debate legislativo é o ponto central da polêmica jurídica. Moradores questionam se a natureza das taxas permitiria um reajuste dessa magnitude por decreto, sem a devida votação dos representantes do povo na Câmara.

Enquanto isso, o sentimento de revolta se espalha pelas redes sociais e ruas da cidade, colocando a gestão Hagge sob forte pressão popular.

Para muitos, a medida demonstra uma desconexão da prefeitura com a realidade socioeconômica de Itapetinga, onde grande parte da população depende de serviços públicos e não possui reserva financeira para arcar com reajustes repentinos dessa ordem.

A reportagem procurou o prefeito de Itapetinga e aguarda resposta aos questionamentos.