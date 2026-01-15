Mulher morre após cair de ambulância durante transporte na Bahia

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma mulher de 22 anos morreu após sofrer um acidente durante o transporte em uma ambulância, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. O caso foi registrado na terça-feira, 13 e é investigado pela Polícia Civil.

A vítima foi identificada como Jaine Freitas Silva. Conforme informações policiais, o episódio ocorreu nas proximidades do Lomanto Júnior. Após a queda, ela chegou a ser levada ao Hospital de Base do município, mas não resistiu aos ferimentos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações da TV Santa Cruz, apontam que Jaine teria solicitado ajuda para ser levada ao Hospital de Base, alegando que o marido estava internado na unidade. Durante o deslocamento, ao chegar próximo à entrada do bairro Bananeira, ela teria pedido para sair do veículo antes de chegar ao destino final.

O motorista da ambulância relatou que explicou à jovem que a parada só poderia ocorrer no hospital, conforme o procedimento adotado. Ainda segundo o condutor, após a negativa, Jaine abriu a porta da ambulância e acabou caindo do veículo enquanto ele estava em movimento.

Diante da situação, o motorista acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a mulher ao Hospital de Base, onde o óbito foi confirmado.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e remover o corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia. A liberação para sepultamento está prevista para esta quinta-feira, 15.

Em nota, a Polícia Civil informou que segue com diligências e oitivas para esclarecer as circunstâncias do ocorrido, incluindo a dinâmica da queda e as condições em que a vítima estava sendo transportada.