Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Lavagem do Bonfim reuniu milhares de fiéis e teve Isabela Suarez como juíza dos festejos

Cortejo reuniu milhares de fiéis em Salvador

Redação

Por Redação

15/01/2026 - 15:31 h | Atualizada em 15/01/2026 - 15:55
Imagem ilustrativa da imagem Lavagem do Bonfim reuniu milhares de fiéis e teve Isabela Suarez como juíza dos festejos
-

A tradicional Lavagem das Escadarias da Basílica do Senhor do Bonfim reuniu, nesta quinta-feira (15), milhares de fiéis, baianos e turistas em Salvador e ganhou, neste ano, um simbolismo adicional com a atuação de Isabela Suarez como juíza da Festa do Senhor do Bonfim. Presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), empresária e advogada, ela integrou o seleto grupo de personalidades que, ao longo da história, ocuparam uma função tradicionalmente associada a lideranças masculinas da vida pública baiana.

Durante os festejos, Isabela exerceu o papel de representação institucional da celebração, fortalecendo o vínculo entre a Irmandade do Bonfim, a sociedade civil e os setores produtivos. A função de juíza carrega um peso histórico relevante, tendo sido ocupada por nomes que marcaram a trajetória política, econômica e social da Bahia.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Lavagem do Bonfim reuniu milhares de fiéis e teve Isabela Suarez como juíza dos festejos
| Foto: Divulgação

Ao comentar o significado de ocupar o cargo, Isabela ressaltou o caráter simbólico da função. “Ser juíza da Festa do Nosso Senhor do Bonfim é assumir um papel de honra, representação e cuidado simbólico com uma das mais importantes manifestações religiosas e culturais da Bahia. Só gratidão por toda a caminhada que me trouxe até aqui”, afirmou.

A devoção de Isabela Suarez ao Senhor do Bonfim é atravessada por memórias familiares e experiências pessoais que, segundo ela, reforçam sua fé. “Minha filha nasceu no dia da Lavagem e meu filho no dia em que celebramos a chegada da imagem do Senhor do Bonfim em terras baianas. Também houve um episódio muito forte com meu avô materno. Ele sofreu um acidente e desenvolveu esclerose precoce. Apesar de ter se recuperado fisicamente, passou a se perder pelas ruas de Salvador. E todas as vezes em que era encontrado, estava usando uma camisa com a imagem do Senhor do Bonfim. Isso me faz acreditar que não é apenas coincidência, mas um sinal de proteção.”

Durante a procissão, o Palácio da Associação Comercial da Bahia, localizado no percurso do cortejo, foi abençoado pelo reitor da Basílica do Senhor do Bonfim, padre Édson Menezes, em um gesto simbólico que destacou a ligação histórica entre a entidade, a cidade e os festejos religiosos.

A presença de Isabela Suarez conferiu à celebração uma leitura contemporânea da tradição. À frente da mais antiga entidade empresarial do Brasil, sua atuação projeta uma liderança comprometida com o desenvolvimento econômico, a valorização das instituições e a ampliação da participação feminina em espaços de poder.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cultura baiana empoderamento feminino festa do bonfim Isabela Suarez Lavagem das Escadarias Senhor do Bonfim

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

Play

Vídeo: residência de luxo é atingida por incêndio na RMS

Play

Vídeo registra assassinato de jovem durante partida de futebol na Bahia

Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

x