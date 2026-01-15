Lavagem do Bonfim reuniu milhares de fiéis e teve Isabela Suarez como juíza dos festejos

- Foto: Divulgação

A tradicional Lavagem das Escadarias da Basílica do Senhor do Bonfim reuniu, nesta quinta-feira (15), milhares de fiéis, baianos e turistas em Salvador e ganhou, neste ano, um simbolismo adicional com a atuação de Isabela Suarez como juíza da Festa do Senhor do Bonfim. Presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), empresária e advogada, ela integrou o seleto grupo de personalidades que, ao longo da história, ocuparam uma função tradicionalmente associada a lideranças masculinas da vida pública baiana.

Durante os festejos, Isabela exerceu o papel de representação institucional da celebração, fortalecendo o vínculo entre a Irmandade do Bonfim, a sociedade civil e os setores produtivos. A função de juíza carrega um peso histórico relevante, tendo sido ocupada por nomes que marcaram a trajetória política, econômica e social da Bahia.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: Divulgação

Ao comentar o significado de ocupar o cargo, Isabela ressaltou o caráter simbólico da função. “Ser juíza da Festa do Nosso Senhor do Bonfim é assumir um papel de honra, representação e cuidado simbólico com uma das mais importantes manifestações religiosas e culturais da Bahia. Só gratidão por toda a caminhada que me trouxe até aqui”, afirmou.

A devoção de Isabela Suarez ao Senhor do Bonfim é atravessada por memórias familiares e experiências pessoais que, segundo ela, reforçam sua fé. “Minha filha nasceu no dia da Lavagem e meu filho no dia em que celebramos a chegada da imagem do Senhor do Bonfim em terras baianas. Também houve um episódio muito forte com meu avô materno. Ele sofreu um acidente e desenvolveu esclerose precoce. Apesar de ter se recuperado fisicamente, passou a se perder pelas ruas de Salvador. E todas as vezes em que era encontrado, estava usando uma camisa com a imagem do Senhor do Bonfim. Isso me faz acreditar que não é apenas coincidência, mas um sinal de proteção.”

Durante a procissão, o Palácio da Associação Comercial da Bahia, localizado no percurso do cortejo, foi abençoado pelo reitor da Basílica do Senhor do Bonfim, padre Édson Menezes, em um gesto simbólico que destacou a ligação histórica entre a entidade, a cidade e os festejos religiosos.

A presença de Isabela Suarez conferiu à celebração uma leitura contemporânea da tradição. À frente da mais antiga entidade empresarial do Brasil, sua atuação projeta uma liderança comprometida com o desenvolvimento econômico, a valorização das instituições e a ampliação da participação feminina em espaços de poder.