POLÍCIA
POLÍCIA

Líder do Comando Vermelho na Bahia é capturado no Rio de Janeiro

Suspeito liderava o tráfico em Ilhéus e é investigado por morte de PM

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

16/01/2026 - 7:52 h
Jean Carlos Soares Jovita
Jean Carlos Soares Jovita -

Um dos principais integrantes do Comando Vermelho (CV) com atuação na Bahia foi preso nesta sexta-feira, 16, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ). O suspeito é apontado pelas investigações como responsável por diversos crimes, entre eles a morte de um policial militar.

O homem foi identificado como Jean Carlos Soares Jovita, investigado como liderança do tráfico de drogas em Ilhéus, no sul da Bahia, com forte influência na região de Sambaituba. Ele estava foragido da Justiça baiana e possuía mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara do Júri, Execuções Penais e Medidas Alternativas do município.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE), em operação integrada com a Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), com apoio da Polícia Civil da Bahia.

Segundo as investigações, Jean Carlos ocupava posição estratégica na estrutura da facção criminosa, sendo responsável por coordenar ações armadas, manter o controle territorial do tráfico e impor a autoridade do grupo por meio da violência.

A captura foi resultado de um trabalho detalhado de inteligência, que envolveu o cruzamento de dados, monitoramento de deslocamentos e cooperação interestadual. As apurações indicaram que o criminoso havia se escondido no Rio de Janeiro para tentar fugir da atuação policial.

Após a prisão, ele foi conduzido para os procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário, devendo ser transferido para a Bahia, onde responderá pelos crimes investigados.

Tags:

Bahia Comando Vermelho Polícia Civil Rio de Janeiro tráfico de drogas

Ver todas

