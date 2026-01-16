Morte de PM: suspeito morto era traficante e cumpria regime aberto

- Foto: Divulgação

O suspeito morto durante a troca de tiros que resultou no assassinato do policial militar Capitão Salomão, na noite de quinta-feira, 15, integrava uma facção envolvida com tráficos de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores.

Vitor Souza da Silva estava preso no Conjunto Penal de Lauro de Freitas, mas foi colocado em regime aberto após decisão judicial.

Outro suspeito fugiu

Além de Vitor, outro suspeito participou da ação, no entanto, ele acabou fugindo. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) solicita que a população envie informações sobre o criminoso, de forma anônima, através do Disque Denúncia, no telefone 181.

Relembre o crime

O policial Osniésio Pereira Salomão, conhecido como Capitão Salomão, morreu na noite desta quinta-feira, 15, durante uma troca de tiros com suspeitos na Avenida Contorno. Informações preliminares apontam que ele abordado durante uma tentativa de assalto e reagiu.

Durante o confronto, o policial acabou atingido por disparos de arma de fogo. Apesar de ter sido socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris, Salomão não resistiu.