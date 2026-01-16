Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAPITÃO SALOMÃO

Morte de PM: suspeito morto era traficante e cumpria regime aberto

Tentativa de assalto resultou no assassinato do capitão e de um dos criminosos envolvidos no crime

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

16/01/2026 - 9:32 h
Imagem ilustrativa da imagem Morte de PM: suspeito morto era traficante e cumpria regime aberto
-

O suspeito morto durante a troca de tiros que resultou no assassinato do policial militar Capitão Salomão, na noite de quinta-feira, 15, integrava uma facção envolvida com tráficos de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores.

Vitor Souza da Silva estava preso no Conjunto Penal de Lauro de Freitas, mas foi colocado em regime aberto após decisão judicial.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Outro suspeito fugiu

Além de Vitor, outro suspeito participou da ação, no entanto, ele acabou fugindo. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) solicita que a população envie informações sobre o criminoso, de forma anônima, através do Disque Denúncia, no telefone 181.

Leia Também:

“Que caiam os bandidos”, diz Jerônimo após morte de capitão da PM
PM e empresário: saiba quem era capitão morto em assalto na Contorno
PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Relembre o crime

O policial Osniésio Pereira Salomão, conhecido como Capitão Salomão, morreu na noite desta quinta-feira, 15, durante uma troca de tiros com suspeitos na Avenida Contorno. Informações preliminares apontam que ele abordado durante uma tentativa de assalto e reagiu.

Durante o confronto, o policial acabou atingido por disparos de arma de fogo. Apesar de ter sido socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris, Salomão não resistiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assassinato Disque Denúncia Facção criminosa policial militar segurança pública troca de tiros

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

Play

Vídeo registra assassinato de jovem durante partida de futebol na Bahia

x