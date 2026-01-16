Menu
GRAVE

Delegada é presa por suspeita de namorar traficante e ajudar facção

Recém-empossada, suspeita assumiu o cargo em dezembro de 2025

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

16/01/2026 - 10:16 h | Atualizada em 16/01/2026 - 10:29
Imagem ilustrativa da imagem Delegada é presa por suspeita de namorar traficante e ajudar facção
-

sUma delegada recém-empossada foi presa na manhã desta sexta-feira, 16, em São Paulo, por suspeita de ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo as investigações, Layla Lima Ayub mantinha vínculo pessoal e profissional com os traficantes.

A suspeitahavia sido empossada como delegada em dezembro de 2025, em cerimônia que contou com a presença do governador Tarcíso de Freitas. Na ocasião, 524 novos delegados foram nomeados.

Entre os crimes, ela teria atuado irregularmente como advogada, em audiência de custódia, para os traficantes presos integrantes, mesmo após ter tomado posse no cargo de delegada de polícia, segundo investigação da Promotoria.

Além disso, a investigação aponta que Layla namora com um traficante da organização criminosa.

A mulher já atuou como policial militar no Espírito Santos e como consultora jurídica. Como havia sido nomeada em dezembro, ela ainda fazia o curso de fomação de delegados, que tem duração de seis meses.

Sobre a prisão

Após a captura, a delegada foi levada para a Corregedoria da Polícia Civil. A detenção foi resultado de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Corregedoria-Geral.

A operação também cumpre sete mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e de Marabá (PA), expedidos pela 2ª Vara Especializada de Crime Organizado da Capital. Um dos locais foi a Academia da Polícia Civil, na capital paulista.

Há um mandado de prisão temporária contra um integrante do PCC que estava em liberdade condicional.

