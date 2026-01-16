Menu
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Câmera de segurança registrou momento em que homem aperta o seio da mulher

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

16/01/2026 - 11:16 h
Assédio foi registrado por câmeras de segurança
Assédio foi registrado por câmeras de segurança

A influenciadora digital Manu Veloso, de 40 anos, foi vítima de importunação sexual, na última quarta-feira, 14, na cidade de Poções, no sudoeste da Bahia. Ela teve os seios apalpados por um homem, ainda não identificado, enquanto passeava com o filho, uma criança de 2 anos, pela Praça Monsenhor Veloso.

A situação foi registrada pelas câmeras de segurança da região. As imagens mostram o suspeito caminhando tranquilamente, enquanto a influencer aparece assustada e chorando.

Manu passeava com o filho, quando teve o seio apertado pelo homem
Manu passeava com o filho, quando teve o seio apertado pelo homem | Foto: Reprodução Redes Sociais

Em um relato nas redes sociais, onde acumula mais de 17 mil seguidores, ela fiz que o choro foi de susto e revolta. "A gente não pode se calar! Até quando nós, mulheres, vamos ser desrespeitada? Vamos ser vítimas de feminicídio? Até quando nós, mulheres, vamos ser assediadas? Até quando nós, mulheres, vamos nos calar por vergonha?, questionou ela, aos prantos, ao lembrar a situação.

"Até quando a gente vai ser vítima de um maníaco, de um estuprador? Um cara desse é um perigo para mim, para você, para nossos filhos", pontou a influencer.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que se manifestou por meio de nota e disse que instaurou um inquérito para apurar o crime previsto no Artigo 215-A do Código Penal, que prevê pena de 1 a 5 anos de reclusão. "A vítima será ouvida formalmente, e as imagens serão analisadas para identificação do suspeito", diz o documento da PC.

assédio sexual importunação sexual influenciadora digital Poções Bahia Polícia Civil violência contra mulher

x