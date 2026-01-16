Homem é executado com mais de 50 tiros em 'área' do CV em Salvador

Polícia Civil apura autoria e motivação do homicídio registrado em Salvador - Foto: Ilustrativa

Um homem foi brutalmente assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira, 14, na região da Estrada das Barreiras, em Salvador. De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, a vítima foi atingida por mais de 50 disparos de arma de fogo, a maioria concentrada na região do rosto, o que evidencia a extrema violência do crime.

O homicídio ocorreu em uma área conhecida pela forte atuação de facções criminosas, entre elas o Comando Vermelho (CV). A vítima ainda não teve a identidade formalmente confirmada.

Equipes das forças de segurança foram acionadas e isolaram a área para a realização dos procedimentos legais. O caso deve ser investigado como execução, hipótese levantada a partir das características do crime.

Em nota, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou que registrou a morte de um homem, sem identificação formal, vítima de disparos de arma de fogo, cujo corpo foi encontrado na tarde desta quarta-feira, 14, na região da Estrada das Barreiras.

Segundo a Polícia Civil, guias de perícia e necropsia foram expedidas, e diligências estão sendo realizadas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) para esclarecer a autoria e a motivação do crime.