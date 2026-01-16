Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem é executado com mais de 50 tiros em 'área' do CV em Salvador

Vítima ainda não foi identificada e caso é investigado pelo DHPP

Luan Julião

Por Luan Julião

16/01/2026 - 12:55 h
Polícia Civil apura autoria e motivação do homicídio registrado em Salvador
Polícia Civil apura autoria e motivação do homicídio registrado em Salvador -

Um homem foi brutalmente assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira, 14, na região da Estrada das Barreiras, em Salvador. De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, a vítima foi atingida por mais de 50 disparos de arma de fogo, a maioria concentrada na região do rosto, o que evidencia a extrema violência do crime.

O homicídio ocorreu em uma área conhecida pela forte atuação de facções criminosas, entre elas o Comando Vermelho (CV). A vítima ainda não teve a identidade formalmente confirmada.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Policial militar é baleado no pescoço em operação contra o tráfico
Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho
Delegada é presa por suspeita de namorar traficante e ajudar facção

Equipes das forças de segurança foram acionadas e isolaram a área para a realização dos procedimentos legais. O caso deve ser investigado como execução, hipótese levantada a partir das características do crime.

Em nota, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou que registrou a morte de um homem, sem identificação formal, vítima de disparos de arma de fogo, cujo corpo foi encontrado na tarde desta quarta-feira, 14, na região da Estrada das Barreiras.

Segundo a Polícia Civil, guias de perícia e necropsia foram expedidas, e diligências estão sendo realizadas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Comando Vermelho crimes violentos Facções criminosas HOMICÍDIO investigação policial Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil apura autoria e motivação do homicídio registrado em Salvador
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Polícia Civil apura autoria e motivação do homicídio registrado em Salvador
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Polícia Civil apura autoria e motivação do homicídio registrado em Salvador
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

Polícia Civil apura autoria e motivação do homicídio registrado em Salvador
Play

Vídeo registra assassinato de jovem durante partida de futebol na Bahia

x