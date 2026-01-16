Menu
POLÍCIA

Capitão da PM morto na Avenida Contorno será sepultado nesta sexta

Oficial foi baleado durante troca de tiros na Avenida Contorno, na noite de quinta-feira, 15

Luan Julião

Por Luan Julião

16/01/2026 - 14:24 h
Capitão era lotado na 18ª CIPM e atuava na Polícia Militar desde 2010
Capitão era lotado na 18ª CIPM e atuava na Polícia Militar desde 2010 -

O velório do capitão da Polícia Militar Osniésio Pereira Salomão, de 37 anos, está previsto para a tarde desta sexta-feira, 16, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador, com início às 16h. A cerimônia reúne familiares, amigos e colegas de farda que se despedem do oficial, morto após um confronto armado ocorrido na capital baiana.

A morte aconteceu na noite de quinta-feira, 15, na Avenida Lafayete Coutinho, trecho conhecido como Avenida Contorno. Segundo as informações apuradas, o capitão se envolveu em uma troca de tiros ao deixar uma festa privada realizada na região. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris, mas não resistiu.

Com carreira iniciada em 2010, Osniésio era conhecido como Capitão Salomão e integrava o efetivo da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Periperi. Antes disso, ocupou a função de subcomandante do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos, o Batalhão Gêmeos.

Fora da atividade policial, o capitão também atuava como empresário. Ele era proprietário do Boteco do Salomé, ponto conhecido no bairro de Periperi e com grande alcance nas redes sociais. Casado, ele deixa duas filhas.

Durante o confronto que resultou na morte do oficial, um dos suspeitos foi baleado e também morreu. Identificado como Vitor Souza da Silva, de 22 anos, morador do Nordeste de Amaralina, ele estava em posse de um carregador de pistola municiado. Um segundo suspeito conseguiu escapar e permanece foragido.

De acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Vitor havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas e estava em regime aberto desde agosto de 2024, após cumprir pena no Conjunto Penal de Lauro de Freitas. Ele também era apontado como integrante de uma facção criminosa envolvida em diversos crimes na capital e região metropolitana.

A Polícia segue com diligências para esclarecer completamente as circunstâncias do caso e localizar o segundo envolvido.

