Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVA CAIXA CULTURAL

Caixa assume Palacete Saldanha para instalação de centro cultural em Salvador

Imóvel histórico do Centro vai abrigar nova unidade cultural da Caixa Econômica Federal

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

16/01/2026 - 12:42 h | Atualizada em 16/01/2026 - 12:54
Palacete Saldanha
Palacete Saldanha -

A Caixa Econômica Federal recebeu oficialmente as chaves do Palacete Saldanha, edifício histórico do Centro de Salvador, em cerimônia que realizada na sexta-feira, 16. Durante a cerimônia, o governador Jerônimo Rodrigues destacou a importância simbólica da entrega.

“Essa semana nós estamos falando de duas entregas de chaves. Nós entregamos, na segunda-feira, a chave da nova rodoviária estadual e hoje as chaves para que a Caixa Econômica possa entrar aqui e traduzir uma obra importante, histórica, traduzindo aquilo que é o que há de mais moderno na nossa cultura”, destacou o chefe de estado.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O governador também ressaltou o papel da instituição no fortalecimento cultural. “Eu tenho certeza que a Caixa tá fazendo aquilo que é o pagamento da dívida social que os governos brasileiros devem à cultura baiana, nordestina e brasileira”, completou o governador.

Governador Jerônimo Rodrigues
Governador Jerônimo Rodrigues | Foto: Edvaldo Sales/Ag. A TARDE

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, enfatizou o impacto da iniciativa no entorno e na economia criativa. “Momento onde nós vamos inaugurar um movimento que vai transformar, com certeza, esse entorno aqui. A cultura é esse ativo, não só na questão simbólica para a sua atividade, mas também na geração de emprego e renda. É isso que a gente precisa entender”, afirmou.

Imagem ilustrativa da imagem Caixa assume Palacete Saldanha para instalação de centro cultural em Salvador
| Foto: Edvaldo Sales/Ag. A TARDE

Ela também destacou a relevância dos investimentos culturais. “É uma grande honra, nesse momento, estar nesse posto, ministra da Cultura do Brasil, trazendo também esse olhar da economia criativa, a potência que é isso. Nós estamos entregando pesquisas importantes, feitas com dados reais, com réguas internacionais, para provar e tirar esse questionamento se vale a pena ou não investir em cultura, investir em arte, investir em cultura e arte, investir em ser humano, principalmente”.

Estrutura do local

Já o presidente da CAIXA, Carlos Vieira, detalhou a estrutura do novo espaço cultural. “Esse equipamento aqui é um equipamento enorme, são 7.000 m² de área útil, porque uma coisa é você ter um ambiente cultural com praças e ambientes para convivência, mas esse aqui são 7.000 m² para uso, cinema, teatro, área para fazer todo o trabalho que a gente chama. Na Caixa, tem um projeto cultural que chama Gente Arteira. Então é levar arte através da formação de jovens artistas e jovens voltados para a cultura”.

Imagem ilustrativa da imagem Caixa assume Palacete Saldanha para instalação de centro cultural em Salvador
| Foto: Edvaldo Sales/Ag. A TARDE

Ele também celebrou o momento histórico para a instituição. “Então nós estamos extremamente satisfeitos, no ano em que a Caixa faz 165 anos de existência, aqui em Salvador, nesse ambiente tão simbólico do Pelourinho, assumir esse compromisso”.

Investimentos na cultura

O secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, também destacou a importância do equipamento para cultura. “Nós precisávamos enfrentar o tema da diversificação do financiamento à cultura e do fomento à cultura, que hoje está mais consolidado, mais ampliado, mais democratizado e mais territorializado, mas nós sempre soubemos o quanto era necessário investir em estruturas”.

Bruno Monteiro também citou outros projetos em andamento. “Nós temos o CCBB e estamos em uma conversa bem avançada com o Banco do Nordeste para a implantação de um outro centro cultural aqui no Pelourinho. Além disso, nós vamos entregar ainda neste semestre o Teatro do ICEIA e o Teatro Castro Alves”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

caixa econômica federal cultura baiana Economia Criativa espaço cultural História de Salvador investimentos culturais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Palacete Saldanha
Play

Boa ou ruim? População fala sobre nova Rodoviária de Salvador

Palacete Saldanha
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Palacete Saldanha
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Palacete Saldanha
Play

Projeto Anjinho das Águas ensina crianças a prevenir acidentes no mar

x