Caixa assume Palacete Saldanha para instalação de centro cultural em Salvador

Palacete Saldanha - Foto: Joá Souza/GOVBA

A Caixa Econômica Federal recebeu oficialmente as chaves do Palacete Saldanha, edifício histórico do Centro de Salvador, em cerimônia que realizada na sexta-feira, 16. Durante a cerimônia, o governador Jerônimo Rodrigues destacou a importância simbólica da entrega.

“Essa semana nós estamos falando de duas entregas de chaves. Nós entregamos, na segunda-feira, a chave da nova rodoviária estadual e hoje as chaves para que a Caixa Econômica possa entrar aqui e traduzir uma obra importante, histórica, traduzindo aquilo que é o que há de mais moderno na nossa cultura”, destacou o chefe de estado.

O governador também ressaltou o papel da instituição no fortalecimento cultural. “Eu tenho certeza que a Caixa tá fazendo aquilo que é o pagamento da dívida social que os governos brasileiros devem à cultura baiana, nordestina e brasileira”, completou o governador.

Governador Jerônimo Rodrigues | Foto: Edvaldo Sales/Ag. A TARDE

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, enfatizou o impacto da iniciativa no entorno e na economia criativa. “Momento onde nós vamos inaugurar um movimento que vai transformar, com certeza, esse entorno aqui. A cultura é esse ativo, não só na questão simbólica para a sua atividade, mas também na geração de emprego e renda. É isso que a gente precisa entender”, afirmou.

| Foto: Edvaldo Sales/Ag. A TARDE

Ela também destacou a relevância dos investimentos culturais. “É uma grande honra, nesse momento, estar nesse posto, ministra da Cultura do Brasil, trazendo também esse olhar da economia criativa, a potência que é isso. Nós estamos entregando pesquisas importantes, feitas com dados reais, com réguas internacionais, para provar e tirar esse questionamento se vale a pena ou não investir em cultura, investir em arte, investir em cultura e arte, investir em ser humano, principalmente”.

Estrutura do local

Já o presidente da CAIXA, Carlos Vieira, detalhou a estrutura do novo espaço cultural. “Esse equipamento aqui é um equipamento enorme, são 7.000 m² de área útil, porque uma coisa é você ter um ambiente cultural com praças e ambientes para convivência, mas esse aqui são 7.000 m² para uso, cinema, teatro, área para fazer todo o trabalho que a gente chama. Na Caixa, tem um projeto cultural que chama Gente Arteira. Então é levar arte através da formação de jovens artistas e jovens voltados para a cultura”.

| Foto: Edvaldo Sales/Ag. A TARDE

Ele também celebrou o momento histórico para a instituição. “Então nós estamos extremamente satisfeitos, no ano em que a Caixa faz 165 anos de existência, aqui em Salvador, nesse ambiente tão simbólico do Pelourinho, assumir esse compromisso”.

Investimentos na cultura

O secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, também destacou a importância do equipamento para cultura. “Nós precisávamos enfrentar o tema da diversificação do financiamento à cultura e do fomento à cultura, que hoje está mais consolidado, mais ampliado, mais democratizado e mais territorializado, mas nós sempre soubemos o quanto era necessário investir em estruturas”.

Bruno Monteiro também citou outros projetos em andamento. “Nós temos o CCBB e estamos em uma conversa bem avançada com o Banco do Nordeste para a implantação de um outro centro cultural aqui no Pelourinho. Além disso, nós vamos entregar ainda neste semestre o Teatro do ICEIA e o Teatro Castro Alves”.