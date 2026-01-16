SALVADOR
Salvador: técnico de internet sofre choque elétrico durante serviço em poste
Vítima realizava reparo em poste quando entrou em contato com rede de alta tensão
Por Luan Julião
Um trabalhador da área de telecomunicações ficou gravemente ferido após um acidente durante a execução de um serviço em via pública, na manhã desta sexta-feira, 16, em Salvador. O caso aconteceu em um poste instalado em frente ao monumento Clériston Andrade, na Avenida Anita Garibaldi.
De acordo com as informações apuradas, o técnico atuava em um reparo ao lado de outros dois profissionais quando, em determinado momento, acabou entrando em contato com a rede de alta tensão da Neoenergia Coelba. A aproximação resultou em uma forte descarga elétrica.
Após o choque, houve um princípio de incêndio na fiação, conforme relataram pessoas que presenciaram a situação. O trabalhador sofreu queimaduras consideradas graves e permaneceu no local até a chegada do socorro.
Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância, realizou os primeiros procedimentos ainda no local e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do técnico.
