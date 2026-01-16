Salvador: técnico de internet sofre choque elétrico durante serviço em poste

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um trabalhador da área de telecomunicações ficou gravemente ferido após um acidente durante a execução de um serviço em via pública, na manhã desta sexta-feira, 16, em Salvador. O caso aconteceu em um poste instalado em frente ao monumento Clériston Andrade, na Avenida Anita Garibaldi.

De acordo com as informações apuradas, o técnico atuava em um reparo ao lado de outros dois profissionais quando, em determinado momento, acabou entrando em contato com a rede de alta tensão da Neoenergia Coelba. A aproximação resultou em uma forte descarga elétrica.

Após o choque, houve um princípio de incêndio na fiação, conforme relataram pessoas que presenciaram a situação. O trabalhador sofreu queimaduras consideradas graves e permaneceu no local até a chegada do socorro.

Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância, realizou os primeiros procedimentos ainda no local e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do técnico.