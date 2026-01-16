Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Salvador: técnico de internet sofre choque elétrico durante serviço em poste

Vítima realizava reparo em poste quando entrou em contato com rede de alta tensão

Luan Julião

Por Luan Julião

16/01/2026 - 13:50 h
Imagem ilustrativa da imagem Salvador: técnico de internet sofre choque elétrico durante serviço em poste
-

Um trabalhador da área de telecomunicações ficou gravemente ferido após um acidente durante a execução de um serviço em via pública, na manhã desta sexta-feira, 16, em Salvador. O caso aconteceu em um poste instalado em frente ao monumento Clériston Andrade, na Avenida Anita Garibaldi.

De acordo com as informações apuradas, o técnico atuava em um reparo ao lado de outros dois profissionais quando, em determinado momento, acabou entrando em contato com a rede de alta tensão da Neoenergia Coelba. A aproximação resultou em uma forte descarga elétrica.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem é executado com mais de 50 tiros em 'área' do CV em Salvador
Caixa assume Palacete Saldanha para instalação de centro cultural em Salvador
Coelba remove 130 mil ligações irregulares de energia em 2025

Após o choque, houve um princípio de incêndio na fiação, conforme relataram pessoas que presenciaram a situação. O trabalhador sofreu queimaduras consideradas graves e permaneceu no local até a chegada do socorro.

Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância, realizou os primeiros procedimentos ainda no local e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do técnico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acidente de trabalho Alta tensão choque elétrico Salvador serviço de emergência telecomunicações

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Boa ou ruim? População fala sobre nova Rodoviária de Salvador

Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Play

Projeto Anjinho das Águas ensina crianças a prevenir acidentes no mar

x