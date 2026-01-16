SALVADOR
Coelba remove 130 mil ligações irregulares de energia em 2025
Volume recuperado poderia abastecer Salvador por 45 dias
Por Victoria Isabel
Cerca de 130 mil ligações irregulares de energia foram removidas pela Neoenergia Coelba em toda a Bahia. Segundo a empresa, a quantidade é 17% superior quando comparada a 2024 e representa o maior volume registrado no estado.
A distribuidora estima que as ações recuperaram 476 milhões de quilowatts/hora de energia, suficiente para abastecer 3,8 milhões de residências por um mês ou todo o município de Salvador por 45 dias.
Ainda de acordo com a Neoenergia Coelba, para alcançar os resultados, houve um investimento em ferramentas tecnológicas e sistemáticas que permitem uma maior assertividade na identificação das fraudes.
“Nossas ações de combate ao furto de energia beneficiam toda a Bahia, assegurando aos consumidores regulares um fornecimento mais seguro e confiável, além de garantir que os impostos arrecadados retornem à sociedade na forma de investimentos no estado”, destaca a gerente de Gestão da Receita da Neoenergia Coelba, Narah Rank.
Municípios que registraram maior volume de ligações removidas:
- Salvador: 15,8 mil
- Feira de Santana: 10,8 mil
- Camaçari: 5,2 mil
- Juazeiro: 4,3 mil
- Lauro de Freitas: 3,6 mil
Municípios com maior volume de energia recuperada:
- Cocos: 47 GWh
- Barreiras: 46 GWh
- Juazeiro: 31 GWh
- Jaborandi: 26 GWh
- Salvador: 14 GWh
Crimes e prejuízos
De acordo com a Neonergia, as ligações clandestinas representam riscos à população, pois são realizadas por profissionais não qualificados e autorizados e que não seguem as normas técnicas de segurança. A prática também prejudica o fornecimento de energia devido ao aumento indevido e não dimensionado de carga na rede elétrica.
Além disso, o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena que pode chegar a oito anos de reclusão. Os responsáveis pelas unidades flagradas com ligações clandestinas podem responder a inquérito para apurar a conduta praticada.
