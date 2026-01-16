Menu
SALVADOR
SALVADOR

Coelba remove 130 mil ligações irregulares de energia em 2025

Volume recuperado poderia abastecer Salvador por 45 dias

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

16/01/2026 - 11:34 h
É o maior volume registrado no estado
Cerca de 130 mil ligações irregulares de energia foram removidas pela Neoenergia Coelba em toda a Bahia. Segundo a empresa, a quantidade é 17% superior quando comparada a 2024 e representa o maior volume registrado no estado.

A distribuidora estima que as ações recuperaram 476 milhões de quilowatts/hora de energia, suficiente para abastecer 3,8 milhões de residências por um mês ou todo o município de Salvador por 45 dias.

Ainda de acordo com a Neoenergia Coelba, para alcançar os resultados, houve um investimento em ferramentas tecnológicas e sistemáticas que permitem uma maior assertividade na identificação das fraudes.

“Nossas ações de combate ao furto de energia beneficiam toda a Bahia, assegurando aos consumidores regulares um fornecimento mais seguro e confiável, além de garantir que os impostos arrecadados retornem à sociedade na forma de investimentos no estado”, destaca a gerente de Gestão da Receita da Neoenergia Coelba, Narah Rank.

Municípios que registraram maior volume de ligações removidas:

  • Salvador: 15,8 mil
  • Feira de Santana: 10,8 mil
  • Camaçari: 5,2 mil
  • Juazeiro: 4,3 mil
  • Lauro de Freitas: 3,6 mil

Municípios com maior volume de energia recuperada:

  • Cocos: 47 GWh
  • Barreiras: 46 GWh
  • Juazeiro: 31 GWh
  • Jaborandi: 26 GWh
  • Salvador: 14 GWh

Crimes e prejuízos

De acordo com a Neonergia, as ligações clandestinas representam riscos à população, pois são realizadas por profissionais não qualificados e autorizados e que não seguem as normas técnicas de segurança. A prática também prejudica o fornecimento de energia devido ao aumento indevido e não dimensionado de carga na rede elétrica.

Além disso, o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena que pode chegar a oito anos de reclusão. Os responsáveis pelas unidades flagradas com ligações clandestinas podem responder a inquérito para apurar a conduta praticada.

