Coelba remove 130 mil ligações irregulares de energia em 2025

É o maior volume registrado no estado - Foto: Neoenergia Coelba

Cerca de 130 mil ligações irregulares de energia foram removidas pela Neoenergia Coelba em toda a Bahia. Segundo a empresa, a quantidade é 17% superior quando comparada a 2024 e representa o maior volume registrado no estado.

A distribuidora estima que as ações recuperaram 476 milhões de quilowatts/hora de energia, suficiente para abastecer 3,8 milhões de residências por um mês ou todo o município de Salvador por 45 dias.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com a Neoenergia Coelba, para alcançar os resultados, houve um investimento em ferramentas tecnológicas e sistemáticas que permitem uma maior assertividade na identificação das fraudes.

“Nossas ações de combate ao furto de energia beneficiam toda a Bahia, assegurando aos consumidores regulares um fornecimento mais seguro e confiável, além de garantir que os impostos arrecadados retornem à sociedade na forma de investimentos no estado”, destaca a gerente de Gestão da Receita da Neoenergia Coelba, Narah Rank.

Municípios que registraram maior volume de ligações removidas:

Salvador: 15,8 mil

Feira de Santana: 10,8 mil

Camaçari: 5,2 mil

Juazeiro: 4,3 mil

Lauro de Freitas: 3,6 mil

Municípios com maior volume de energia recuperada:

Cocos: 47 GWh

Barreiras: 46 GWh

Juazeiro: 31 GWh

Jaborandi: 26 GWh

Salvador: 14 GWh

Crimes e prejuízos

De acordo com a Neonergia, as ligações clandestinas representam riscos à população, pois são realizadas por profissionais não qualificados e autorizados e que não seguem as normas técnicas de segurança. A prática também prejudica o fornecimento de energia devido ao aumento indevido e não dimensionado de carga na rede elétrica.

Além disso, o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena que pode chegar a oito anos de reclusão. Os responsáveis pelas unidades flagradas com ligações clandestinas podem responder a inquérito para apurar a conduta praticada.