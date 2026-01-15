Mais de 15 mil baianos já renovaram a CNH automaticamente

A ação recompensa condutores responsáveis no trânsito - Foto: Reprodução Edsom Leite/MTrans

Na Bahia, até esta quinta-feira, 14, mais de 15,2 mil motoristas já haviam renovado automaticamente a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem custos, graças à nova política do Governo do Brasil que premia condutores sem infrações. A iniciativa, que faz parte do programa Bom Condutor, já gerou uma economia de R$ 10,68 milhões para a população do estado.

A ação, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, recompensa o comportamento responsável no trânsito e marca uma mudança de paradigma no Sistema Nacional de Trânsito (SNT). “Antes, todos eram tratados como potenciais infratores. Agora, quem acerta é reconhecido e premiado”, diz ele. O programa está em vigor desde a última sexta-feira, 9.

A renovação ocorre automaticamente na base nacional de dados, dispensando ida ao Detran, e o documento atualizado aparece no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, com selo de Bom Condutor. A expectativa é que mais de 10 milhões de motoristas em todo o país sejam beneficiados ao longo do tempo, incentivando práticas mais seguras no trânsito.

Exceções

O benefício, porém, não se aplica a todos. Motoristas com 70 anos ou mais, condutores com CNH vencida há mais de 30 dias, ou aqueles com restrições médicas continuam fora da medida. Já os motoristas a partir de 50 anos podem usufruir de uma única renovação automática gratuita.

A política integra a CNH do Brasil, plataforma digital que centraliza toda a jornada do motorista, da primeira habilitação à renovação, permitindo abertura de processos, estudo teórico e gestão da CNH totalmente pelo aplicativo oficial.