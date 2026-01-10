CNH 2026: veja como renovar a habilitação automaticamente e de graça

- Foto: Ascom GOVBA

Desde o início de 2026, novas regras para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entraram em vigor no Brasil, trazendo mudanças significativas tanto na renovação do documento quanto no processo para obtenção da habilitação. Entre as principais novidades está a renovação gratuita e automática da CNH digital, benefício voltado aos chamados “bons condutores”.

A medida faz parte do novo modelo conhecido como CNH do Brasil, criado por medida provisória com o objetivo de modernizar, simplificar e reduzir custos para os motoristas.

Quem tem direito à renovação gratuita da CNH

Para ser enquadrado como bom condutor e ter acesso à renovação automática e sem custo da CNH digital, o motorista precisa cumprir todos os seguintes requisitos:

Não ter pontos registrados na CNH nos últimos 12 meses;

Não possuir infrações de trânsito no mesmo período;

Estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

O RNPC funciona como um cadastro que reconhece motoristas com bom histórico de condução e é essencial para ter acesso ao benefício.

Como aderir ao Registro Nacional Positivo de Condutores

A adesão ao RNPC é simples e pode ser feita pelo celular. O condutor deve:

Acessar o aplicativo CNH Brasil;

Selecionar a opção “Condutor”;

Entrar em “Cadastro Positivo”;

Autorizar a participação no programa.

Após o cadastro e o cumprimento dos critérios, a renovação da CNH digital ocorre automaticamente, sem cobrança de taxas.

CNH física continua sendo paga

Apesar da gratuidade da versão digital, a CNH física não é emitida automaticamente nem de forma gratuita. O condutor que desejar o documento impresso deverá solicitá-lo separadamente, após a renovação da CNH digital.

A solicitação pode ser feita pelo aplicativo CNH Brasil ou presencialmente em uma unidade do Detran do estado onde o motorista reside. Os valores variam conforme a localidade.

Confira alguns exemplos de taxas para emissão da CNH física:

São Paulo: R$ 122,17

Alagoas: R$ 144,12

Acre: R$ 89,75

Quem não tem direito à renovação automática

Mesmo sem multas recentes, nem todos os motoristas podem renovar a CNH automaticamente. As novas regras estabelecem restrições para alguns grupos:

Condutores com 70 anos ou mais não têm direito à renovação automática;

Motoristas com CNH com validade reduzida por recomendação médica, como em casos de doenças progressivas ou condições que exigem acompanhamento contínuo;

Condutores com mais de 50 anos podem utilizar a renovação automática apenas uma única vez.

Mudanças no processo para tirar a CNH

Além da renovação, a medida provisória também alterou profundamente o processo de obtenção da CNH, com a promessa de reduzir em até 80% os custos para novos motoristas.

Entre as principais mudanças estão:

Aulas em autoescolas deixam de ser obrigatórias;

Conteúdo teórico disponível gratuitamente no aplicativo do governo, sem exigência de carga horária mínima;

Possibilidade de usar carro particular e contratar instrutor autônomo credenciado pelo Detran;

Redução das aulas práticas de 20 para no mínimo 2 horas;

Exames médico, biométrico e prova prática continuam presenciais;

Segunda tentativa em caso de reprovação será gratuita;

Fim do prazo máximo de um ano para concluir o processo de habilitação.

Objetivo das mudanças

Segundo o Ministério dos Transportes, o novo modelo busca facilitar o acesso à CNH, reduzir burocracias e incentivar a condução responsável, premiando motoristas que mantêm um bom histórico no trânsito.