Criança de quatro anos prende a cabeça em roda de carreta na Bahia

- Foto: Reprodução Campagnaro Caminhão / ilustrativa

Um garoto de 4 anos foi socorrido por policiais militares depois de ficar com a cabeça presa na estrutura de uma carreta estacionada em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, nesta quarta-feira, 14.

De acordo com informações da Polícia Militar, a o menino brincava na rua com outras crianças quando entrou debaixo do veículo para se esconder e acabou ficando presa na roda sobressalente, conhecida como estepe.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pedidos de socorro

Os pedidos de socorro do menino chamaram a atenção dos amigos, que acionaram um adulto. A PM foi chamada e uma equipe da 85ª Companhia Independente (CIPM) se deslocou até o local.

Durante o atendimento, um dos policiais reconheceu a criança como seu sobrinho, o que ajudou a tranquilizá-la enquanto a equipe trabalhava no resgate. Para liberar o menino, os militares utilizaram uma ferramenta para soltar o estepe da carreta.

Após a retirada, o garoto foi avaliado, não apresentava ferimentos e foi entregue aos pais. Em agradecimento, ele chegou a posar para fotos ao lado dos policiais que participaram do resgate.