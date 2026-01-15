Menu
BAHIA
DESESPERO

Criança de quatro anos prende a cabeça em roda de carreta na Bahia

Garoto foi socorrido por policiais militare

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

15/01/2026 - 21:00 h
Imagem ilustrativa da imagem Criança de quatro anos prende a cabeça em roda de carreta na Bahia
-

Um garoto de 4 anos foi socorrido por policiais militares depois de ficar com a cabeça presa na estrutura de uma carreta estacionada em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, nesta quarta-feira, 14.

De acordo com informações da Polícia Militar, a o menino brincava na rua com outras crianças quando entrou debaixo do veículo para se esconder e acabou ficando presa na roda sobressalente, conhecida como estepe.

Pedidos de socorro

Os pedidos de socorro do menino chamaram a atenção dos amigos, que acionaram um adulto. A PM foi chamada e uma equipe da 85ª Companhia Independente (CIPM) se deslocou até o local.

Durante o atendimento, um dos policiais reconheceu a criança como seu sobrinho, o que ajudou a tranquilizá-la enquanto a equipe trabalhava no resgate. Para liberar o menino, os militares utilizaram uma ferramenta para soltar o estepe da carreta.

Após a retirada, o garoto foi avaliado, não apresentava ferimentos e foi entregue aos pais. Em agradecimento, ele chegou a posar para fotos ao lado dos policiais que participaram do resgate.

Imagem ilustrativa da imagem Criança de quatro anos prende a cabeça em roda de carreta na Bahia
| Foto: Divulgação PM

