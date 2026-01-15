Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ARTE E CULTURA

Museu de Arte Moderna da Bahia recebe iniciativa cultural; saiba mais

Objetivo do projeto é revisitar as oficinas desenvolvidas pelo MAM nos últimos 45 anos

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

15/01/2026 - 19:23 h
Vista aérea do Museu de Arte Moderna da Bahia
Vista aérea do Museu de Arte Moderna da Bahia -

O projeto "Cutucar o MAM - 45 anos de Oficinas Criativas" chega a Salvador neste mês de janeiro com o objetivo de revisitar as oficinas desenvolvidas pelo Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) nos últimos 45 anos.

A iniciativa é de realização da VIA Press Comunicação, em parceria com o próprio MAM, e foi contemplado nos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), um programa permanente de fomento à cultura no Brasil. O projeto ainda tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, a partir da Secretaria de Cultura do Estado.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

"Eu gosto da língua portuguesa contaminada e impura", diz Gregório Duvivier
Performance gratuita no MAB une cantadeiras da Bahia e de Portugal
Teatro por R$ 10: espetáculo faz sessão especial em Salvador

Entre os dias 17 de janeiro e 1º de fevereiro, serão conduzidas quatro oficinas, sendo duas voltadas para o público infantil e duas para o público adulto, no Galpão de Oficinas do MAM, localizado no Solar do Unhão. Além disso, acontecerá uma roda de conversa na Sala das Arcadas do MAM

Em fevereiro, haverá uma pausa para o Carnaval, de forma que as atividades serão retomadas no dia 28 de fevereiro e seguirão até o dia 16 de maio.

Todas as atividades são gratuitas.

Atividades desenvolvidas

Oficina de Cerâmica Fria

  • 17, 24 e 31 de janeiro (aos sábados)
  • 14h às 17h
  • 20 vagas - Formulário de inscrição nos perfis do Instagram @bahiamam e @cutucaromam
  • Disponível para todos os públicos
  • Ministrado por Lumumba (artista plástico)

Oficina de Desenho de Observação - Brinquedos Geométricos

  • 17 e 24 de janeiro e de 28 de fevereiro a 16 de maio (aos sábados)
  • 19 e 30 de maio - mostra final
  • 9h às 13h30
  • Formulário de inscrição nos perfis do Instagram @bahiamam e @cutucaromam
  • Disponível para todos os públicos
  • Ministrado por Olga Gómez (artista plástica e educadora)

Oficina Caixa Mágica Fotográfica

  • 18 e 25 de janeiro, 1º de fevereiro e 1, 9, 15, 22, e 29 de março (aos domingos)
  • 14h às 16h
  • Sem necessidade de inscrição prévia
  • Disponível para jovens e crianças a partir de 5 anos
  • Conduzida pelo Coletivo Cutucar

Oficina de Arte em Papelão para Crianças

  • 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30 de janeiro
  • 14h às 16h
  • Sem necessidade de inscrição prévia
  • Disponível para crianças a partir de 5 anos
  • Conduzida pelo Coletivo MUSAS

Roda de Conversa com Ieda Oliveira

  • 24 de janeiro
  • Às 10h
  • Sem necessidade de inscrição prévia
  • Disponível para todos os públicos
  • Ministrado por Ieda Oliveira (Doutora em Artes visuais pela UFBA)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Artes Visuais Cultura MAM Bahia oficinas de arte Programação gratuita

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vista aérea do Museu de Arte Moderna da Bahia
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Vista aérea do Museu de Arte Moderna da Bahia
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Vista aérea do Museu de Arte Moderna da Bahia
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Vista aérea do Museu de Arte Moderna da Bahia
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x