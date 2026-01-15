ARTE E CULTURA
Museu de Arte Moderna da Bahia recebe iniciativa cultural; saiba mais
Objetivo do projeto é revisitar as oficinas desenvolvidas pelo MAM nos últimos 45 anos
Por Gustavo Nascimento
O projeto "Cutucar o MAM - 45 anos de Oficinas Criativas" chega a Salvador neste mês de janeiro com o objetivo de revisitar as oficinas desenvolvidas pelo Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) nos últimos 45 anos.
A iniciativa é de realização da VIA Press Comunicação, em parceria com o próprio MAM, e foi contemplado nos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), um programa permanente de fomento à cultura no Brasil. O projeto ainda tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, a partir da Secretaria de Cultura do Estado.
Entre os dias 17 de janeiro e 1º de fevereiro, serão conduzidas quatro oficinas, sendo duas voltadas para o público infantil e duas para o público adulto, no Galpão de Oficinas do MAM, localizado no Solar do Unhão. Além disso, acontecerá uma roda de conversa na Sala das Arcadas do MAM
Em fevereiro, haverá uma pausa para o Carnaval, de forma que as atividades serão retomadas no dia 28 de fevereiro e seguirão até o dia 16 de maio.
Todas as atividades são gratuitas.
Atividades desenvolvidas
Oficina de Cerâmica Fria
- 17, 24 e 31 de janeiro (aos sábados)
- 14h às 17h
- 20 vagas - Formulário de inscrição nos perfis do Instagram @bahiamam e @cutucaromam
- Disponível para todos os públicos
- Ministrado por Lumumba (artista plástico)
Oficina de Desenho de Observação - Brinquedos Geométricos
- 17 e 24 de janeiro e de 28 de fevereiro a 16 de maio (aos sábados)
- 19 e 30 de maio - mostra final
- 9h às 13h30
- Formulário de inscrição nos perfis do Instagram @bahiamam e @cutucaromam
- Disponível para todos os públicos
- Ministrado por Olga Gómez (artista plástica e educadora)
Oficina Caixa Mágica Fotográfica
- 18 e 25 de janeiro, 1º de fevereiro e 1, 9, 15, 22, e 29 de março (aos domingos)
- 14h às 16h
- Sem necessidade de inscrição prévia
- Disponível para jovens e crianças a partir de 5 anos
- Conduzida pelo Coletivo Cutucar
Oficina de Arte em Papelão para Crianças
- 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30 de janeiro
- 14h às 16h
- Sem necessidade de inscrição prévia
- Disponível para crianças a partir de 5 anos
- Conduzida pelo Coletivo MUSAS
Roda de Conversa com Ieda Oliveira
- 24 de janeiro
- Às 10h
- Sem necessidade de inscrição prévia
- Disponível para todos os públicos
- Ministrado por Ieda Oliveira (Doutora em Artes visuais pela UFBA)
