Museu de Arte Moderna da Bahia recebe iniciativa cultural; saiba mais

O projeto "Cutucar o MAM - 45 anos de Oficinas Criativas" chega a Salvador neste mês de janeiro com o objetivo de revisitar as oficinas desenvolvidas pelo Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) nos últimos 45 anos.

A iniciativa é de realização da VIA Press Comunicação, em parceria com o próprio MAM, e foi contemplado nos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), um programa permanente de fomento à cultura no Brasil. O projeto ainda tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, a partir da Secretaria de Cultura do Estado.

Entre os dias 17 de janeiro e 1º de fevereiro, serão conduzidas quatro oficinas, sendo duas voltadas para o público infantil e duas para o público adulto, no Galpão de Oficinas do MAM, localizado no Solar do Unhão. Além disso, acontecerá uma roda de conversa na Sala das Arcadas do MAM

Em fevereiro, haverá uma pausa para o Carnaval, de forma que as atividades serão retomadas no dia 28 de fevereiro e seguirão até o dia 16 de maio.

Todas as atividades são gratuitas.

Atividades desenvolvidas

Oficina de Cerâmica Fria

17, 24 e 31 de janeiro (aos sábados)

14h às 17h

20 vagas - Formulário de inscrição nos perfis do Instagram @bahiamam e @cutucaromam

Disponível para todos os públicos

Ministrado por Lumumba (artista plástico)

Oficina de Desenho de Observação - Brinquedos Geométricos

17 e 24 de janeiro e de 28 de fevereiro a 16 de maio (aos sábados)

19 e 30 de maio - mostra final

9h às 13h30

Formulário de inscrição nos perfis do Instagram @bahiamam e @cutucaromam

Disponível para todos os públicos

Ministrado por Olga Gómez (artista plástica e educadora)

Oficina Caixa Mágica Fotográfica

18 e 25 de janeiro, 1º de fevereiro e 1, 9, 15, 22, e 29 de março (aos domingos)

14h às 16h

Sem necessidade de inscrição prévia

Disponível para jovens e crianças a partir de 5 anos

Conduzida pelo Coletivo Cutucar

Oficina de Arte em Papelão para Crianças

20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30 de janeiro

14h às 16h

Sem necessidade de inscrição prévia

Disponível para crianças a partir de 5 anos

Conduzida pelo Coletivo MUSAS

Roda de Conversa com Ieda Oliveira