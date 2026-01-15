Tarifas de ônibus intermunicipais ficam mais caras na Bahia; confira

Ônibus de transporte intermunicipal - Foto: Camila Souza | GOVBA

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) anunciou, nesta quinta-feira, 15, as tarifas de ônibus intermunicipais ficarão mais caras na Bahia a partir de sábado, 17.

No transporte rodoviário intermunicipal, o reajuste será de 6,28% para as linhas de longa distância e para as linhas da região metropolitana que partem de terminais rodoviários.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto isso, as linhas semiurbanas, fora da Região Metropolitana de Salvador (RMS), terão reajuste de 8,44%. Os valores variam de acordo com o destino.

A tarifa de embarque também terá reajuste de 5,17%. Confira os novos valores:

R$ 9,08 para viagens interestaduais;

R$ 3,75 para viagens intermunicipais;

R$ 1,55 para viagens intermunicipais metropolitanas.

Crianças de até cinco anos permanecem isentas do pagamento.