REAJUSTE

Tarifas de ônibus intermunicipais ficam mais caras na Bahia; confira

Mudança passa a valer a partir de sábado, 17

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

15/01/2026 - 22:20 h | Atualizada em 16/01/2026 - 0:10
Ônibus de transporte intermunicipal
Ônibus de transporte intermunicipal -

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) anunciou, nesta quinta-feira, 15, as tarifas de ônibus intermunicipais ficarão mais caras na Bahia a partir de sábado, 17.

No transporte rodoviário intermunicipal, o reajuste será de 6,28% para as linhas de longa distância e para as linhas da região metropolitana que partem de terminais rodoviários.

Enquanto isso, as linhas semiurbanas, fora da Região Metropolitana de Salvador (RMS), terão reajuste de 8,44%. Os valores variam de acordo com o destino.

A tarifa de embarque também terá reajuste de 5,17%. Confira os novos valores:

  • R$ 9,08 para viagens interestaduais;
  • R$ 3,75 para viagens intermunicipais;
  • R$ 1,55 para viagens intermunicipais metropolitanas.

Crianças de até cinco anos permanecem isentas do pagamento.

