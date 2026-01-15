REAJUSTE
Tarifas de ônibus intermunicipais ficam mais caras na Bahia; confira
Mudança passa a valer a partir de sábado, 17
Por Gustavo Nascimento
A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) anunciou, nesta quinta-feira, 15, as tarifas de ônibus intermunicipais ficarão mais caras na Bahia a partir de sábado, 17.
No transporte rodoviário intermunicipal, o reajuste será de 6,28% para as linhas de longa distância e para as linhas da região metropolitana que partem de terminais rodoviários.
Enquanto isso, as linhas semiurbanas, fora da Região Metropolitana de Salvador (RMS), terão reajuste de 8,44%. Os valores variam de acordo com o destino.
A tarifa de embarque também terá reajuste de 5,17%. Confira os novos valores:
- R$ 9,08 para viagens interestaduais;
- R$ 3,75 para viagens intermunicipais;
- R$ 1,55 para viagens intermunicipais metropolitanas.
Crianças de até cinco anos permanecem isentas do pagamento.
