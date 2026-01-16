Projeto oferece emissão da nova identidade para idosos neste sábado

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) - Foto: Divulgação / GOVBR

O SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) realiza neste sábado, 17, uma ação especial dedicada exclusivamente ao público idoso, com atendimento voltado à emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A iniciativa integra a terceira edição do Projeto Cidadão 60+ e contempla pessoas a partir de 60 anos, mediante agendamento prévio.

A terceira edição do Projeto Cidadão 60+ será realizada no turno da manhã, em Salvador, na Região Metropolitana e em cidades do interior da Bahia. O atendimento acontece apenas com agendamento prévio, que pode ser feito pelos telefones (71) 4020-5353, para chamadas de celular, ou 0800 071 5353, para telefone fixo.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No interior do estado, o serviço estará disponível em 19 unidades do SAC, além de 46 Pontos SAC e do SAC Móvel. As carretas do serviço itinerante estarão em funcionamento nos bairros de Paripe e no Hospital Ortopédico do Estado, na capital baiana.

A primeira via da nova identidade é gratuita e passa a utilizar o CPF como número único de identificação. Para a emissão do documento, é necessário apresentar a certidão original; caso esteja plastificada, também é exigida uma cópia. A nova CIN conta com QR Code para verificação de autenticidade, versão digital disponível após a impressão e validade indeterminada para pessoas com mais de 60 anos.