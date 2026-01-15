MPF pede restauração de igreja que dá início a Lavagem do Bonfim

Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição da Praia, localizada no bairro do Comércio. - Foto: Denisse Salazar/AG.A TARDE

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito civil para a adoção de providências relativas à conservação e restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição da Praia, localizada no bairro do Comércio.

A portaria assinada pela procuradora da República Vanessa Gomes Previtera, determina que a Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Conceição da Praia, entidade que administra o santuário, informe, no prazo de 20 dias, as medidas que estão sendo adotadas para a preservação do imóvel, em face da vistoria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia é o ponto de partida da Lavagem do Bonfim, uma das celebrações religiosas mais populares da Bahia. Nesta quinta-feira, 17, centenas de milhares de fiéis participaram do cortejo que seguiu até a Basílica Santuário Senhor do Bonfim, um percurso de aproximadamente 8 quilômetros.

Todo ano, a cerimônia tem início na igreja em um ato ecumênico com a participação de autoridades. Em 2026, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o prefeito Bruno Reis (União Brasil) marcaram presença.

Origem

A origem da catedral remonta ao ano de 1549, logo após a chegada de Thomé de Sousa, primeiro governador-geral do Brasil. Em 1623 ela foi ampliada com a criação da Paróquia.

A construção do templo atual foi iniciada em 1736. A nova igreja foi inaugurada em 1765, ainda incompleta e foi considerada concluída em 1820.