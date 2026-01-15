Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LAVAGEM DO BONFIM

Entre Oxalá e Senhor do Bonfim, baianas celebram sincretismo religioso

Lavagem reúne elementos do catolicismo e candomblé há mais de 200 anos

Victoria Isabel e Luiza Nascimento

Por Victoria Isabel e Luiza Nascimento

15/01/2026 - 10:08 h
Imagem ilustrativa da imagem Entre Oxalá e Senhor do Bonfim, baianas celebram sincretismo religioso
-

Marcada pelo sincretismo religioso, a Lavagem do Bonfim, celebrada nesta quinta-feira, 15, une o catolicismo, através da devoção ao Senhor do Bonfim, e o candomblé, com as homenagens a Oxalá.

Responsáveis por representar as religiões de matriz africana durante todo o cortejo, que vai da Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Igreja do Senhor do Bonfim, principalmente na tradicional lavagem da escadaria, as baianas são fundamentais para a celebração.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao portal A TARDE, Noelia Pires, de 67 anos, explica a importância histórica da celebração, que existe há mais de 200 anos.

"Houve essa mistura desde o início dos tempos, pelo país ser muito católico, e o povo escravizado não podia comemorar, não podia endeusar seus deuses africanos. Por isso, não podia acontecer e há esse sincretismo religioso há décadas", comemorou.

Imagem ilustrativa da imagem Entre Oxalá e Senhor do Bonfim, baianas celebram sincretismo religioso
| Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Solange Monteiro, de 61 anos, acompanha a festa desde os 15, pois é uma tradição da sua família há gerações.

"Eu frequento essa festa com a minha avó, a minha mãe, que é mãe de santo, e minha tia, que é mãe de santo. Então, para eu estar hoje aqui, eu agradeço muito", celebrou.

Imagem ilustrativa da imagem Entre Oxalá e Senhor do Bonfim, baianas celebram sincretismo religioso
| Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

candomblé catolicismo Cortejo religioso lavagem do bonfim sincretismo religioso Tradições afro-brasileiras

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Play

Projeto Anjinho das Águas ensina crianças a prevenir acidentes no mar

Play

Incêndio atinge oficina de carros no Lobato; vídeo

x