Fé e arte: fiéis usam criatividade para celebrar Senhor do Bonfim

- Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Se a fé impulsiona os fiéis que realizam o trajeto que parte da Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, até a Igreja do Senhor do Bonfim, no alto da Colina Sagrada, ela também é responsável pela criatividade daqueles que aproveitam o momento para demonstrar a devoção através da arte.

Artista peralta há 12 anos, Bia Gigante faz o percurso inteiro com perna de pau. Ao portal A TARDE, ela explicou que o motivo principal para a homenagem é a gratidão por morar na capital baiana.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"É um figurino montado para o dia do Senhor do Bonfim. Esse é o quarto ano que eu faço toda a caminhada até a Colina como forma de agradecimento por Oxalá ter me trazido para Salvador. Hoje em dia eu moro aqui e sou muito grata por toda essa festa, por toda a receptividade que eu tive aqui", celebrou.

| Foto: Victoria Isabel/AG. A TARDE

Fantasiada com cabeçorra, uma máscara gigante feita de forma artesanal, Irai Barbosa comemora a primeira participação na Lavagem do Bonfim, com um grupo de fanfarra, oriundo de São Félix, no recôncavo baiano.