"Heróis invisíveis" confira relatos de garis sobre a Lavagem do Bonfim
Trabalhadores muitas vezes não são vistos durante esses eventos
Por Jair Mendonça Jr. e Gustavo Zambianco
Uma das festas mais esperadas pelos soteropolitanos nesta época do ano é a Lavagem do Bonfim, que acontece nesta quinta-feira, 15. Porém existem alguns "heróis invisíveis" no cortejo de oito quilômetros a pé, os garis.
Esses profissionais muitas vezes deixados de lado pela sociedade exercem um dos papéis mais importantes durante o cortejo, mantém o ambiente limpo e organizado para as pessoas que estão festejando.
O Portal A TARDE falou com alguns deles que fizeram alguns relatos sobre a grande celebração.
O primeiro “super-herói invisível” escutado foi, Reni Oliveira, que trabalha a 12 anos como gari, sendo que nove desses ele participou do cortejo, que contou sobre sua função na Lavagem do Bonfim.
“Precisamos fazer a limpeza de todo o circuito aqui do Bonfim, cuidar do meio ambiente, além de sempre ter cuidado com a população que transita aqui“, contou o gari.
Responsabilidade de trabalhar na Lavagem
Outro gari ali presente, identificado como Romilson Santiago, que atua a 21 anos como agente de limpeza, falou sobre a responsabilidade de trabalhar durante a Lavagem do Bonfim.
“É uma responsabilidade do dia a dia contribuirmos com a sociedade, sempre fazendo o serviço com qualidade e seriedade seguindo todas as normas”, contou Romilson.
População se comporta
Já um terceiro gari, identificado como Marcos Silva, falou do comportamento tanto dos soteropolitanos quanto dos turistas que vieram participar do cortejo, ressaltando que todos estão “se comportando muito bem, estão nos ajudando a gente na hora do descarte do lixo”.
