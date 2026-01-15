LAVAGEM
Estilo, saúde e fé: ambulantes garantem renda com venda de acessórios no Bonfim
Vendedores mesclam trabalho, devoção e curtição na celebração ao Senhor do Bonfim
Por Victoria Isabel e Luiza Nascimento
Sejam doleiras, bonés ou fitinhas, os acessórios são sempre indispensáveis aos fiéis e foliões que curtem a Lavagem do Bonfim. Os objetos, que são sinônimo de tradição, proteção e estilo, não ficam de fora dos festejos de 2026, que acontecem nesta quinta-feira, 15, em Salvador.
No momento, os vendedores ambulantes aproveitam para faturar, como Robson, que comercializa óculos, pochetes e doleiras há mais de 30 anos. Ao portal A TARDE, o trabalhador explicou que o faturamento do período é fundamental.
"O movimento tá bom, tá bem aquecido, tá ótimo. Cada ano tá mais cheio do que o outro. A festa do Bofim é a número um, mas vendo em todas as festas. Hoje é uma forma de dar uma engrossada no caldo melhorando a renda da família", disse.
Mas, nem só de trabalho vive o vendedor. Ao finalizar o comércio, Robson costuma aproveitar o momento para celebrar a fé e também curtir a parte profana.
"Daqui eu vou para a caminhada também. Não vendendo. Eu vou vair na gandaia", brincou.
Os óculos de sol também são fundamentais no trajeto, devido às altas temperaturas que tendem a prevalecer durante o festejo. Por isso, Marcos Vinicius aproveita há anos, não só a Lavagem do Bonfim, mas diversas festas populares, para garantir a renda.
"As vendas estão ótimas, graças a Deus. Todo ano estou aqui, é tradição já. E vou vender em Iemanjá, Carnaval, todas as festas", afirmou Marcos.
