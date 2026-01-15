Menu
LAVAGEM

Estilo, saúde e fé: ambulantes garantem renda com venda de acessórios no Bonfim

Vendedores mesclam trabalho, devoção e curtição na celebração ao Senhor do Bonfim

Victoria Isabel e Luiza Nascimento

Por Victoria Isabel e Luiza Nascimento

15/01/2026 - 9:07 h | Atualizada em 15/01/2026 - 9:18
Sejam doleiras, bonés ou fitinhas, os acessórios são sempre indispensáveis aos fiéis e foliões que curtem a Lavagem do Bonfim. Os objetos, que são sinônimo de tradição, proteção e estilo, não ficam de fora dos festejos de 2026, que acontecem nesta quinta-feira, 15, em Salvador.

No momento, os vendedores ambulantes aproveitam para faturar, como Robson, que comercializa óculos, pochetes e doleiras há mais de 30 anos. Ao portal A TARDE, o trabalhador explicou que o faturamento do período é fundamental.

"O movimento tá bom, tá bem aquecido, tá ótimo. Cada ano tá mais cheio do que o outro. A festa do Bofim é a número um, mas vendo em todas as festas. Hoje é uma forma de dar uma engrossada no caldo melhorando a renda da família", disse.

Mas, nem só de trabalho vive o vendedor. Ao finalizar o comércio, Robson costuma aproveitar o momento para celebrar a fé e também curtir a parte profana.

"Daqui eu vou para a caminhada também. Não vendendo. Eu vou vair na gandaia", brincou.

Os óculos de sol também são fundamentais no trajeto, devido às altas temperaturas que tendem a prevalecer durante o festejo. Por isso, Marcos Vinicius aproveita há anos, não só a Lavagem do Bonfim, mas diversas festas populares, para garantir a renda.

"As vendas estão ótimas, graças a Deus. Todo ano estou aqui, é tradição já. E vou vender em Iemanjá, Carnaval, todas as festas", afirmou Marcos.

Acessórios de Festa cultura popular festas em Salvador lavagem do bonfim tradições religiosas vendas ambulantes

