NOVIDADE
Salvador ganha nova linha de ônibus no Carnaval de 2026; entenda
Empresa também anunciou uma campanha promocional para viagens
Trazendo a Salvador novas opções de linhas rodoviárias de longa distância, a empresa FlixBus anunciou o lançamento de linhas próprias e uma campanha promocional voltada para as férias de verão e o Carnaval de 2026. As novas rotas atendem cidades dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia.
Ao todo, são duas linhas principais: a primeira conecta o Rio de Janeiro (RJ) à Grande Vitória (ES), enquanto a segunda liga a Grande Vitória (ES) a Salvador (BA).
Na Bahia, os ônibus passam por Teixeira de Freitas, Eunápolis, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas e Feira de Santana. Fora do estado, as paradas incluem Viana (ES) e Cariacica (ES). A iniciativa amplia as opções de transporte para passageiros que viajam entre essas cidades.
“O lançamento das novas linhas no Rio de Janeiro, na Grande Vitória e em Salvador marca um novo momento da FlixBus no país e reforça nosso compromisso de ampliar a conectividade rodoviária, oferecendo uma experiência de viagem mais moderna, digital e acessível”, afirma Edson Lopes, CEO da FlixBus no Brasil.
Leia Também:
Os passageiros podem conferir todas as conexões disponíveis e os valores atualizados diretamente no site ou no aplicativo da FlixBus. A promoção chega em um período de alta movimentação nas rodoviárias e de grande procura por viagens de última hora, especialmente durante o verão e o Carnaval.
Preços promocionais FlixBus
- Rio de Janeiro - Cariacica a partir de R$ 49,99
- Cariacica - Salvador a partir de R$ 49,99
- Rio de Janeiro (RJ) para Feira de Santana (BA) com conexão em Cariacica (ES), a empresa oferece preços a partir de R$ 168,98;
- Teixeira de Freitas (BA) para o Rio de Janeiro e, com conexão, os preços partem de R$ R$ 191,98.
- De Eunápolis e Itabuna (BA) com destino ao Rio de Janeiro, também com conexão, os preços partem de R$ 224,98 e 286,98.
Serviço
- Período da reserva: 16 a 22 de janeiro
- Período de viagem: 21 de janeiro e 28 de fevereiro de 2026
Valores sujeitos à taxa de serviço.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes