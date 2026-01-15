Menu
NOVIDADE

Salvador ganha nova linha de ônibus no Carnaval de 2026; entenda

Empresa também anunciou uma campanha promocional para viagens

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

15/01/2026 - 17:47 h
Trazendo a Salvador novas opções de linhas rodoviárias de longa distância, a empresa FlixBus anunciou o lançamento de linhas próprias e uma campanha promocional voltada para as férias de verão e o Carnaval de 2026. As novas rotas atendem cidades dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia.

Ao todo, são duas linhas principais: a primeira conecta o Rio de Janeiro (RJ) à Grande Vitória (ES), enquanto a segunda liga a Grande Vitória (ES) a Salvador (BA).

Na Bahia, os ônibus passam por Teixeira de Freitas, Eunápolis, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas e Feira de Santana. Fora do estado, as paradas incluem Viana (ES) e Cariacica (ES). A iniciativa amplia as opções de transporte para passageiros que viajam entre essas cidades.

“O lançamento das novas linhas no Rio de Janeiro, na Grande Vitória e em Salvador marca um novo momento da FlixBus no país e reforça nosso compromisso de ampliar a conectividade rodoviária, oferecendo uma experiência de viagem mais moderna, digital e acessível”, afirma Edson Lopes, CEO da FlixBus no Brasil.

Urgente: homem é morto a tiros durante festejos da Lavagem do Bonfim
Conheça o parque ambiental gratuito que completou um ano em Salvador
"Heróis invisíveis" confira relatos de garis sobre a Lavagem do Bonfim

Os passageiros podem conferir todas as conexões disponíveis e os valores atualizados diretamente no site ou no aplicativo da FlixBus. A promoção chega em um período de alta movimentação nas rodoviárias e de grande procura por viagens de última hora, especialmente durante o verão e o Carnaval.

Preços promocionais FlixBus

  • Rio de Janeiro - Cariacica a partir de R$ 49,99
  • Cariacica - Salvador a partir de R$ 49,99
  • Rio de Janeiro (RJ) para Feira de Santana (BA) com conexão em Cariacica (ES), a empresa oferece preços a partir de R$ 168,98;
  • Teixeira de Freitas (BA) para o Rio de Janeiro e, com conexão, os preços partem de R$ R$ 191,98.
  • De Eunápolis e Itabuna (BA) com destino ao Rio de Janeiro, também com conexão, os preços partem de R$ 224,98 e 286,98.

Serviço

  • Período da reserva: 16 a 22 de janeiro
  • Período de viagem: 21 de janeiro e 28 de fevereiro de 2026

Valores sujeitos à taxa de serviço.

x