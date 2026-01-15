MEIO AMBIENTE
Conheça o parque ambiental gratuito que completou um ano em Salvador
Local é um espaço de preservação ambiental e educação
Completando um ano de história na capital baiana nesta quinta-feira,15, o Centro de Interpretação da Mata Atlântica, localizado no bairro do Bonfim, celebra sua trajetória como um importante espaço de preservação ambiental e educação. Com entrada gratuita, o local se destaca por ser ideal para famílias e crianças aprenderem sobre sustentabilidade.
O centro conta com espaços exclusivos, como a sala imersiva e o Mundo Encantado da Criança, voltado especialmente ao público infantil. Para quem busca momentos de lazer e aprendizado em família ou entre amigos, o funcionamento acontece de terça a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos, das 10h às 13h, com atrações para todas as idades.
Com cerca de 13,8 mil m² de área verde, o espaço dispõe de salas de aula, área para eventos, sistema de energia fotovoltaica, café, mirante, entre outras estruturas. No Mundo Encantado da Criança, as atividades incluem leitura e áreas destinadas à brincadeira e ao desenvolvimento educativo.
Leia Também:
O parque também abriga uma Biblioteca Verde, com acervo voltado ao bioma da Mata Atlântica, além de uma estátua de Charles Darwin, que visitou Salvador durante sua passagem pelo Brasil para conhecer a floresta tropical.
O Centro de Interpretação da Mata Atlântica é administrado pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes