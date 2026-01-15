Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MEIO AMBIENTE

Conheça o parque ambiental gratuito que completou um ano em Salvador

Local é um espaço de preservação ambiental e educação

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

15/01/2026 - 15:28 h
Um ano de história na capital baiana
Um ano de história na capital baiana -

Completando um ano de história na capital baiana nesta quinta-feira,15, o Centro de Interpretação da Mata Atlântica, localizado no bairro do Bonfim, celebra sua trajetória como um importante espaço de preservação ambiental e educação. Com entrada gratuita, o local se destaca por ser ideal para famílias e crianças aprenderem sobre sustentabilidade.

O centro conta com espaços exclusivos, como a sala imersiva e o Mundo Encantado da Criança, voltado especialmente ao público infantil. Para quem busca momentos de lazer e aprendizado em família ou entre amigos, o funcionamento acontece de terça a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos, das 10h às 13h, com atrações para todas as idades.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com cerca de 13,8 mil m² de área verde, o espaço dispõe de salas de aula, área para eventos, sistema de energia fotovoltaica, café, mirante, entre outras estruturas. No Mundo Encantado da Criança, as atividades incluem leitura e áreas destinadas à brincadeira e ao desenvolvimento educativo.

Leia Também:

"Heróis invisíveis" confira relatos de garis sobre a Lavagem do Bonfim
Homem é preso ao tentar fugir de motel levando TV e bebidas em Salvador
Idoso é preso por estuprar enteada com deficiência na Bahia

O parque também abriga uma Biblioteca Verde, com acervo voltado ao bioma da Mata Atlântica, além de uma estátua de Charles Darwin, que visitou Salvador durante sua passagem pelo Brasil para conhecer a floresta tropical.

O Centro de Interpretação da Mata Atlântica é administrado pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

Um ano de história na capital baiana
Um ano de história na capital baiana | Foto: Igor Santos / Secom PMS

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gratuito parque Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Um ano de história na capital baiana
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Um ano de história na capital baiana
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Um ano de história na capital baiana
Play

Projeto Anjinho das Águas ensina crianças a prevenir acidentes no mar

Um ano de história na capital baiana
Play

Incêndio atinge oficina de carros no Lobato; vídeo

x