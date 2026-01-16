Menu
POLÍCIA
GOLPES DE FACA

Homem é esfaqueado durante lavagem na Bahia

Vítima foi atingida no ombro e nas costas

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

16/01/2026 - 14:41 h
Homem foi atendido e depois saiu do hospital por conta própria
Homem foi atendido e depois saiu do hospital por conta própria -

Um homem, ainda não identificado, foi esfaqueado, no final da tarde da quinta-feira, 15, durante a Lavagem de São Gonçalo dos Campos, na região de Feira de Santana, a cerca de 115k de Salvador. A vítima foi atingida no ombro esquerdo e nas costas.

Ele foi levado para o Hospital Municipal da cidade, onde recebeu atendimento. Segundo informações, após os cuidados médicos, o homem deixou a unidade de saúde, por volta das 19h30, por conta própria.

A ocorrência foi atendida por policiais militares da 67ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Tomba) e por agentes da Guarda Civil Municipal do município. O caso é investigado pela Polícia Civil. Até a tarde desta sexta-feira, 16, ninguém havia sido preso. As informação são do Acorda Cidade.

