Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEGURANÇA!

"Não haverá trégua", diz delegado sobre investigações de crimes da Calçada e Contorno

Uma das vítimas foi o capitão da Polícia Militar Salomão

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

16/01/2026 - 13:18 h | Atualizada em 16/01/2026 - 14:06
Polícia Civil intensifica investigações contra crimes em Salvador
Polícia Civil intensifica investigações contra crimes em Salvador -

A Polícia Civil da Bahia (PC) intensificou as ações com foco nas investigações e responsabilização dos autores dos crimes que aconteceram no centro de Salvador nesta quinta-feira, 15.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), apoiadas pelos demais departamentos, seguem apurando o homicídio de Joílson Santana de Souza, de 30 anos, que aconteceu na Avenida Jequitaia, na Calçada, além das tentativas contra a vida de outras sete pessoas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As investigações de campo somadas com as atividades de inteligência policial vem acontecendo de forma integrada, assim como a elucidação do crime e a responsabilização do segundo autor da morte do capitão da Polícia Militar (PM), Osniésio Pereira Salomão, 37 anos, atingido por disparos de arma de fogo durante uma tentativa de assalto na Avenida Lafayete Coutinho (Contorno).

O delegado-geral André Viana, a delegada-geral adjunta Márcia Pereira e o delegado-geral adjunto de Operações Jorge Figueiredo, realizaram uma reunião com todos os diretores de Departamentos Operacionais da Polícia Civil, na sede da Instituição na Pidade, na manhã desta sexta-feira, 16.

Leia Também:

PM e empresário: saiba quem era capitão morto em assalto na Contorno
Homem morto no festejo da Lavagem do Bonfim é identificado
Urgente: homem é morto a tiros durante festejos da Lavagem do Bonfim
Homem é executado com mais de 50 tiros em 'área' do CV em Salvador

O delegado-geral André Viana já determinou que todas as operações contra grupos criminosos em Salvador e em outras regiões da Bahia sejam intensificadas.

“Vamos intensificar com toda energia e acelerar ainda mais todas as ações de combate ao crime organizado e contra todas as pessoas envolvidas com crimes violentos letais intencionais, bem como o tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. Não haverá trégua”, afirmou.

A população ainda pode colaborar com a PC repassando informações, sem a necessidade de identificação. Basta ligar para o número 181, do Disque Denúncia, da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

calçada contorno crimes Polícia Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil intensifica investigações contra crimes em Salvador
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Polícia Civil intensifica investigações contra crimes em Salvador
Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Polícia Civil intensifica investigações contra crimes em Salvador
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Polícia Civil intensifica investigações contra crimes em Salvador
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

x