"Não haverá trégua", diz delegado sobre investigações de crimes da Calçada e Contorno

A Polícia Civil da Bahia (PC) intensificou as ações com foco nas investigações e responsabilização dos autores dos crimes que aconteceram no centro de Salvador nesta quinta-feira, 15.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), apoiadas pelos demais departamentos, seguem apurando o homicídio de Joílson Santana de Souza, de 30 anos, que aconteceu na Avenida Jequitaia, na Calçada, além das tentativas contra a vida de outras sete pessoas.

As investigações de campo somadas com as atividades de inteligência policial vem acontecendo de forma integrada, assim como a elucidação do crime e a responsabilização do segundo autor da morte do capitão da Polícia Militar (PM), Osniésio Pereira Salomão, 37 anos, atingido por disparos de arma de fogo durante uma tentativa de assalto na Avenida Lafayete Coutinho (Contorno).

O delegado-geral André Viana, a delegada-geral adjunta Márcia Pereira e o delegado-geral adjunto de Operações Jorge Figueiredo, realizaram uma reunião com todos os diretores de Departamentos Operacionais da Polícia Civil, na sede da Instituição na Pidade, na manhã desta sexta-feira, 16.

O delegado-geral André Viana já determinou que todas as operações contra grupos criminosos em Salvador e em outras regiões da Bahia sejam intensificadas.

“Vamos intensificar com toda energia e acelerar ainda mais todas as ações de combate ao crime organizado e contra todas as pessoas envolvidas com crimes violentos letais intencionais, bem como o tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. Não haverá trégua”, afirmou.

A população ainda pode colaborar com a PC repassando informações, sem a necessidade de identificação. Basta ligar para o número 181, do Disque Denúncia, da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).