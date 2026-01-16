Nova cela de Bolsonaro é maior que apartamento do Minha Casa, Minha Vida

Nova cela de Bolsonaro e Minha Casa, Minha Vida - Foto: Reprodução e Adalberto Marques | Integração Nacional

O espaço onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai ficar na Papudinha, em Brasília, tem uma área superior à de apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.

O liberal teve a sua transferência autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na quinta-feira, 15 — Bolsonaro estava detido em uma cela na sede da Polícia Federal, em Brasília. Como argumentos, o magistrado pontuou questões de segurança, adequação da custódia e acompanhamento médico.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O local, por exemplo, possui 12 m². Já o novo espaço tem cerca de 54 m². Fazendo uma comparação com unidades do Minha Casa, Minha Vida, a média é de 35 m² em estados como São Paulo. Há imóveis em projetos mais amplos, no interior da Bahia, que chegam a 50 m².

Ainda assim, a área fica abaixo da cela a qual o ex-presidente será destinado, após deixar a sede da Polícia Federal (PF).

Bolsonaro está preso em regime fechado desde novembro do ano, após condenação no STF por tentativa de golpe após as eleições de 2022.

Bolsonaro é transferido para Papudinha após determinação de Moraes

O ex- presidente Jair Bolsonaro foi transferido nesta quinta-feira, 15, para a Papudinha, que é um batalhão da Polícia Militar no complexo penitenciário da Papuda, para continuar a cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão por crimes contra a democracia e tentativa de golpe de Estado. A decisão foi do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

No local para onde Bolsonaro foi levado, já estão o ex-ministro Anderson Torres e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, preso no Paraguai quando tentava fugir para El Salvador.

O local ganhou o apelido de "Papudinha" por ficar ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda.