POLÍTICA
Bolsonaro é transferido para Papudinha após determinação de Moraes

Local é conhecido como batalhão da Polícia Militar no complexo penitenciário da Papuda

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

15/01/2026 - 17:59 h | Atualizada em 15/01/2026 - 19:26
Ex-presidente continua a cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão
Ex-presidente continua a cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão

O ex- presidente Jair Bolsonaro foi transferido nesta quinta-feira, 15, para a Papudinha, que é um batalhão da Polícia Militar no complexo penitenciário da Papuda, para continuar a cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão por crimes contra a democracia e tentativa de golpe de Estado. A decisão foi do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

No local para onde Bolsonaro foi levado, já estão o ex-ministro Anderson Torres e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, preso no Paraguai quando tentava fugir para El Salvador.

O local ganhou o apelido de "Papudinha" por ficar ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda.

x