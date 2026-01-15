LEMBRA DELE?
Ex-Vitória punido por esquema de apostas fecha com time da Série D
Meio-campista de 32 anos pode estrear nesta quinta-feira, 15
Por João Grassi
Jogador que fez parte do elenco do Vitória que caiu para a Série C em 2021, Fernando Neto vai defender o Joinville em 2026. O meio-campista foi contratado pelo JEC para as disputas do Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Brasileirão Série D.
Aos 32 anos, Fernando acumula passagens por diversos clubes além do Rubro-Negro. Jogou também por Fluminense, Paços de Ferreira-POR, Macaé, Vila Nova, Santo André, STK Samorin-SK, Paraná, Operário, São Bernardo, Villa Nova e Amazonas.
Com a camisa do Vitória, o meia disputou 72 partidas entre 2020 e 2021, com seis gols e duas assistências. Ele foi um dos punidos na Operação Penalidade Máxima e chegou a ficar 360 dias afastado do futebol.
Estreia pode ser nesta quinta
Anunciado na última segunda-feira, 12, Fernando Neto vive expectativa de estrear pelo Joinville. Seu primeiro jogo pode acontecer nesta quinta-feira, 15, contra o Criciúma, na Arena Joinville, às 20h, pela terceira rodada do Campeonato Catarinense.
