LEMBRA DELE?

Ex-Vitória punido por esquema de apostas fecha com time da Série D

Meio-campista de 32 anos pode estrear nesta quinta-feira, 15

João Grassi

Por João Grassi

15/01/2026 - 17:58 h
Fernando Neto nos tempos de Vitória
Fernando Neto nos tempos de Vitória -

Jogador que fez parte do elenco do Vitória que caiu para a Série C em 2021, Fernando Neto vai defender o Joinville em 2026. O meio-campista foi contratado pelo JEC para as disputas do Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Brasileirão Série D.

Aos 32 anos, Fernando acumula passagens por diversos clubes além do Rubro-Negro. Jogou também por Fluminense, Paços de Ferreira-POR, Macaé, Vila Nova, Santo André, STK Samorin-SK, Paraná, Operário, São Bernardo, Villa Nova e Amazonas.

Com a camisa do Vitória, o meia disputou 72 partidas entre 2020 e 2021, com seis gols e duas assistências. Ele foi um dos punidos na Operação Penalidade Máxima e chegou a ficar 360 dias afastado do futebol.

Leia Também:

Vitória repete marca negativa no Baianão após 42 anos; saiba qual
Reunião para debater Arena Barradão é marcada pelo Conselho do Vitória
No Bonfim, torcidas de Bahia e Vitória fazem cobranças para 2026

Estreia pode ser nesta quinta

Anunciado na última segunda-feira, 12, Fernando Neto vive expectativa de estrear pelo Joinville. Seu primeiro jogo pode acontecer nesta quinta-feira, 15, contra o Criciúma, na Arena Joinville, às 20h, pela terceira rodada do Campeonato Catarinense.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Joinville Esporte Clube (@jec_oficial)

