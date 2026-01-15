Menu
SALVADOR
VOZ DA TORCIDA

No Bonfim, torcidas de Bahia e Vitória fazem cobranças para 2026

Em clima de festa, torcedores da dupla Ba-Vi fazem cobranças e projeções para a temporada

Téo Mazzoni e Victoria Isabel

Por Téo Mazzoni e Victoria Isabel

15/01/2026 - 10:02 h
No Bonfim, Bahia e Vitória entram no ano com cobranças da torcida
As torcidas de Bahia e Vitória marcaram presença na Lavagem do Bonfim 2026 e, ao Portal A TARDE, desejaram uma boa temporada para os clubes neste ano.

A reportagem conversou com Paulo, conhecido como “Paulo Tricolor”, e Edvaldo Souza — apelidado de “Capitão América do Bahia” — que representaram a torcida azul, vermelha e branca durante a celebração.

Segundo Paulo, a dupla já participa da festa há 15 anos vestindo as cores do Esquadrão. Durante a entrevista, o tom descontraído ao falar do Bahia deu lugar à cobrança por um título de maior expressão na temporada 2026.

Não desmerecendo os campeonatos regionais, mas o Bahia tem a obrigação de ser campeão brasileiro, da Copa do Brasil ou da Libertadores
disse Paulo - torcedor do Bahia

Edvaldo Souza destacou que a presença no Bonfim em homenagem ao Tricolor de Aço já virou tradição. “Todo ano a gente vem assim. Nós representamos a torcida do Bahia. Em todo jogo, estamos lá. Aqui é a Liga da Justiça do Bahia”, disse.

Além deles, o Portal A TARDEtambém ouviu o rubro-negro Lucas Mesquista, de 32 anos, que, em meio à celebração do Bonfim, comemorava o próprio aniversário. Para ele, estar presente representando o Vitória era indispensável.

O Vitória é muito importante na minha vida. Hoje é meu aniversário, então poder comemorar no dia do Senhor do Bonfim é especial. Tinha que estar junto, não tem jeito. A gente sofre, mas ama esse time”, declarou o torcedor do Leão da Barra.

Ele (Senhor do Bonfim) vai abençoar o nosso time, que está precisando muito
Lucas Mesquita - torcedor do Vitória

x