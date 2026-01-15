Ceni se diz "surpreso" com Ruan Pablo, Dell e Kauê Furquim no Bahia

Rogério Ceni elogia trio da base e admite surpresa no Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni afirmou estar surpreso com o trio de ataque da equipe alternativa do Bahia, formado pelas joias da base Ruan Pablo, Dell e Kauê Furquim. A declaração foi feita nesta quarta-feira, 14, durante entrevista coletiva após o triunfo por 3 a 0 sobre o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, pela segunda rodada do Campeonato Baiano de 2026.

Segundo o comandante tricolor, o desempenho tático e a intensidade apresentados pelos Pivetes de Aço superaram as expectativas neste início de Baianão. Para Ceni, o comportamento dos jogadores ofensivos tem sido o principal ponto de destaque: “A grande surpresa é o comportamento e a qualidade dos homens de frente”.

“Minha maior surpresa? Os três homens de frente. A maior surpresa, para mim, é a intensidade que eles empregam [...] Eu achava que eles entregariam, mas eles estão entregando mais do que eu esperava nesse início de competição”, afirmou o treinador do Bahia.

A cada ano se aproxima a vez de Kauê, Ruan Pablo e Dell dividirem com os profissionais as chances de começarem jogando Rogério Ceni - treinador do Bahia

O treinador destacou o bom ritmo de jogo apresentado por Ruan Pablo e Dell. No caso do camisa 89, que marcou seu primeiro gol como profissional, Ceni ressaltou a dedicação nos momentos em que a equipe não tem a posse da bola, elogiando o comprometimento defensivo do atleta.

Por fim, o técnico também valorizou o desempenho de Kauê, que atuou durante os 90 minutos em duas partidas consecutivas. Segundo Rogério Ceni, o jogador demonstrou resistência física e personalidade, sem se intimidar em campo, partindo para o confronto, ajudando na recomposição defensiva e mantendo intensidade ao longo dos jogos.