PIVETES DE AÇO

Ceni se diz "surpreso" com Ruan Pablo, Dell e Kauê Furquim no Bahia

Treinador exalta intensidade e desempenho do trio no início do Baianão

Por Téo Mazzoni

15/01/2026 - 8:59 h
Rogério Ceni elogia trio da base e admite surpresa no Bahia

O técnico Rogério Ceni afirmou estar surpreso com o trio de ataque da equipe alternativa do Bahia, formado pelas joias da base Ruan Pablo, Dell e Kauê Furquim. A declaração foi feita nesta quarta-feira, 14, durante entrevista coletiva após o triunfo por 3 a 0 sobre o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, pela segunda rodada do Campeonato Baiano de 2026.

Segundo o comandante tricolor, o desempenho tático e a intensidade apresentados pelos Pivetes de Aço superaram as expectativas neste início de Baianão. Para Ceni, o comportamento dos jogadores ofensivos tem sido o principal ponto de destaque: A grande surpresa é o comportamento e a qualidade dos homens de frente”.

Minha maior surpresa? Os três homens de frente. A maior surpresa, para mim, é a intensidade que eles empregam [...] Eu achava que eles entregariam, mas eles estão entregando mais do que eu esperava nesse início de competição”, afirmou o treinador do Bahia.

A cada ano se aproxima a vez de Kauê, Ruan Pablo e Dell dividirem com os profissionais as chances de começarem jogando
Rogério Ceni - treinador do Bahia

Rogério Ceni confirma retorno do time principal do Bahia; veja quando
Bahia: Rogério Ceni lança jovem que é sobrinho de ícone da literatura
Ceni enaltece postura do Bahia em triunfo: "Independente do resultado"

O treinador destacou o bom ritmo de jogo apresentado por Ruan Pablo e Dell. No caso do camisa 89, que marcou seu primeiro gol como profissional, Ceni ressaltou a dedicação nos momentos em que a equipe não tem a posse da bola, elogiando o comprometimento defensivo do atleta.

Por fim, o técnico também valorizou o desempenho de Kauê, que atuou durante os 90 minutos em duas partidas consecutivas. Segundo Rogério Ceni, o jogador demonstrou resistência física e personalidade, sem se intimidar em campo, partindo para o confronto, ajudando na recomposição defensiva e mantendo intensidade ao longo dos jogos.

Bahia base do bahia campeonato baiano mercado da bola Rogério Ceni

x