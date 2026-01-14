No mercado! Vitória se aproxima de contratar lateral e meia gringo

Nathan Mendes e Emmanuel Martínez - Foto: Ari Ferreira | Bragantino e Mateus Lotif | Fortaleza

O Vitória está próximo de fechar duas contratações, o lateral-direito Nathan Mendes, do Red Bull Bragantino, e o meio-campista Emmanuel Martínez, do Fortaleza. As informações foram publicadas inicialmente pelo Canto Rubro-Negro e O Povo, confirmadas pelo Portal A TARDE.

Argentino de 31 anos, Emmanuel Martínez pode jogar como meia ou volante. Se destacou pelo América-MG antes de defender o Fortaleza, onde acumula 56 partidas, dois gols e cinco assistências. Na temporada de 2025, o atleta atuou em 31 jogos, com um gol e duas assistências.

Martínez deve chegar ao Vitória em definitivo, mas sem o pagamento de nenhum valor. O volante aguarda rescisão com o clube cearense, onde perdeu espaço e chegou a ser afastado do elenco principal. Sua última partida foi contra o Vélez Sarsfield, no dia 12 de agosto de 2025, pela Copa Libertadores.

Nathan, por outro lado, tem 23 anos e foi revelado pelo São Paulo. Ele é um lateral de força e características mais defensivas, tendo entrado em campo 64 vezes pelo Bragantino, com um gol e cinco assistências. Em 2025 foram 21 jogos e uma assistência.

Diferente do argentino, Nathan Mendes chegaria ao Barradão por empréstimo. Ele não foi utilizado pelo time paulista na atual temporada.

Mercado rubro-negro

Até então, o Vitória já anunciou as contratações do lateral-direito Mateus Silva, do zagueiro Riccieli e do volante Caíque Gonçalves, além das renovações de Erick, Gabriel Baralhas e Ramon.