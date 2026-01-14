Novo camisa 5 do Vitória, Riccieli é apresentado: "Clube gigante"

Apresentação do zagueiro Riccieli - Foto: Gustavo Zambianco | Ag. A TARDE

O Vitória apresentou oficialmente, nesta quarta-feira, 14, o seu mais novo reforço para a temporada de 2026. Trata-se do zagueiro Riccieli, jogador pertencente ao Famalicão, de Portugal, que estava emprestado ao Qingdao West Coast, da China. A apresentação ocorreu durante uma coletiva de imprensa realizada no Shopping Paralela, em Salvador, como parte da ação da Semana do Sócio do clube.

Sonho em jogar no Brasil

Durante a coletiva, o zagueiro destacou que sempre teve o desejo de atuar no futebol brasileiro e ressaltou a importância de vestir a camisa de um clube de grande expressão nacional.

"Agradeço as palavras do nosso diretor, a confiança que eles tiverem em mim também para poder me trazer de volta para o Brasil. Como eu disse em algumas entrevistas anteriores, eu estava ocupado com o trabalho do Brasil, mas queria realizar um sonho de jogar um time grande e essa oportunidade apareceu."

Zagueiro em apresentação no Vitória | Foto: Gustavo Zambianco | Ag. A TARDE

Expectativa de jogar pelo Vitória

Riccieli também destacou a grandeza do Vitória e afirmou estar confiante em uma passagem positiva pelo clube.

"É um clube gigante, um clube de muita responsabilidade, sei que posso conquistar grandes coisas aqui, espero fazer um grande ano e ficar aqui por muito tempo. E sempre o que você falou, eu sou um líder de natureza, todos os lugares que vocês me falaram isso, não importa o número que eu carregue aqui, se eu vou ser capitão ou não. A responsabilidade de carregar esse símbolo no peito é muito grande, então eu não venho com a expectativa de unicamente de ser o xerife."

"Eu venho com a expectativa de ajudar, de agregar o grupo, porque eu sei também que tem bons líderes lá, já conheci alguns. E se for uma coisa natural que aconteça, deixo isso pro treinador, pro presidente e pras outras pessoas. Quero só focar no meu trabalho e ajudar dentro de campo vitória".

Comparação entre futebol brasileiro e chinês e adaptação

Ao ser questionado sobre as diferenças entre o futebol brasileiro e o chinês, o zagueiro apontou contrastes nos estilos de jogo praticados nos dois países.

“Na china não tem tanta qualidade, no Brasil tem mais força, mais qualidade, mais organização. Eu estou tentando ver os jogos e treinar bastante, conversando com meu treinador e os meus companheiros para que essa adaptação seja feita o mais rápido possível”.

Aprendizados que trouxe da Europa

Riccieli falou sobre os aprendizados adquiridos no futebol europeu e explicou como essa experiência pode contribuir para o elenco do Vitória ao longo da temporada de 2026.

“O profissionalismo é o mais claro, a forma de encarar as situações, na Europa seguem a linha de ser muito profissional e seguir na base de alimentação, descanso, mentalidade. E é algo que eu trago que sinto que fará diferença, aqui o nível é muito alto e é muito puxado, com jogos dificeis e campeonatos muito dificeis, então se eu trazer a minha mentalidade de me cuidar e puder agregar isso com o elenco as coisas irão fluir bem".

