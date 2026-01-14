Menu
ESPORTES
ESPORTES

"Tem o perfil que buscamos", diz Papellin em apresentação de Riccieli

Novo zagueiro do Vitória foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira, 14

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/01/2026 - 14:45 h | Atualizada em 14/01/2026 - 17:29
Jogador foi apresentado nesta quarta-feira, 14
Jogador foi apresentado nesta quarta-feira, 14

O mais novo reforço do Esporte Clube Vitória, o zagueiro Riccieli, de 27 anos, apresentado oficialmente nesta quarta-feira, 14, foi muito elogiado pelo diretor de futebol do clube, Sérgio Papellin, durante coletiva de imprensa que aconteceu na Loja do Vitória do Shopping Paralela, em Salvador.

Na apresentação, o diretor de futebol do clube, Sérgio Papellin, rasgou elogios ao novo camisa 5 da equipe, dizendo que o mesmo é um “atleta que tem o perfil que buscamos”.

Papellin continuou dizendo que Ricielli “atende os requisitos que queremos em um jogador”, compactuando com a filosofia de atletas “guerreirinhos”, como já apontou o presidente do clube, Fábio Mota.

Rubro Negro tem perfil de contratações traçado

Pouco tempo após chegar ao comando da direção de futebol do clube, Papellin traçou um perfil para as contratações do Leão da Barra para o ano de 2026.

“Temos que trazer jogadores com fome de crescer na carreira, jogadores guerreiros, que briguem, que tenham disposição de vencer todos os jogos”, disse Papellin durante sua apresentação oficial.

O presidente Fábio Mota também foi um que comentou sobre o perfil de contratações do clube, dizendo que a tentativa de mudar o filtro das contratações do clube em 2025 foi um erro, citando a negociação de Wellington Rato como exemplo.

No mercado! Vitória se aproxima de contratar lateral e meia gringo
Vitória esgota estoque de camisa da Lavagem do Bonfim em duas horas
Novo camisa 5 do Vitória, Riccieli é apresentado: "Clube gigante"

Novas contratações do Vitória

Até o momento, três novos atletas foram anunciados como reforços para o Rubro Negro, sendo eles:

  • Riccieli, zagueiro de 27 anos de idade que chega do Famalicão, de Portugal;
  • Caíque Gonçalves, volante de 30 anos de idade, que chega do Juventude;
  • Matheus Silva, lateral-direito de 27 anos de idade, que chega do Cuiabá.

x