"Tem o perfil que buscamos", diz Papellin em apresentação de Riccieli

O mais novo reforço do Esporte Clube Vitória, o zagueiro Riccieli, de 27 anos, apresentado oficialmente nesta quarta-feira, 14, foi muito elogiado pelo diretor de futebol do clube, Sérgio Papellin, durante coletiva de imprensa que aconteceu na Loja do Vitória do Shopping Paralela, em Salvador.

Na apresentação, o diretor de futebol do clube, Sérgio Papellin, rasgou elogios ao novo camisa 5 da equipe, dizendo que o mesmo é um “atleta que tem o perfil que buscamos”.

Papellin continuou dizendo que Ricielli “atende os requisitos que queremos em um jogador”, compactuando com a filosofia de atletas “guerreirinhos”, como já apontou o presidente do clube, Fábio Mota.

Rubro Negro tem perfil de contratações traçado

Pouco tempo após chegar ao comando da direção de futebol do clube, Papellin traçou um perfil para as contratações do Leão da Barra para o ano de 2026.

“Temos que trazer jogadores com fome de crescer na carreira, jogadores guerreiros, que briguem, que tenham disposição de vencer todos os jogos”, disse Papellin durante sua apresentação oficial.

O presidente Fábio Mota também foi um que comentou sobre o perfil de contratações do clube, dizendo que a tentativa de mudar o filtro das contratações do clube em 2025 foi um erro, citando a negociação de Wellington Rato como exemplo.

Novas contratações do Vitória

