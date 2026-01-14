Menu
ESPORTES
ESGOTOU RÁPIDO!

Vitória esgota estoque de camisa da Lavagem do Bonfim em duas horas

O clube anunciou a venda da camisa comemorativa na manhã desta quarta-feira

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

14/01/2026 - 15:27 h
Anúncio da camisa para lavagem do Bonfim
Anúncio da camisa para lavagem do Bonfim -

O Vitória anunciou na manhã desta quarta-feira, 14, a venda da camisa especial em homenagem a Lavagem do Bonfim. O valor para adquirir a camisa estava de R$ 50.

No entanto, o clube anunciou menos de duas horas depois que a venda das camisas foi encerrada pois o estoque disponível de mil unidades da camisa foi esgotado.

A camisa foi vendida na cor branca, com detalhes em vermelho e preto que remete as "fitinhas" do Bonfim. Forte símbolo da fé para os devotos do Senhor do Bonfim. A camisa também conta com a Igreja do Senhor do Bonfim gravada em sua estampa, com o escudo do Vitória no peito.

A festa da Lavagem do Bonfim é uma comemoração religiosa que acontece na quinta-feira em que antecedência o segundo domingo após o Dia de Reis, no mês de janeiro.

