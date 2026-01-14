Vitória esgota estoque de camisa da Lavagem do Bonfim em duas horas

Anúncio da camisa para lavagem do Bonfim - Foto: Divulgação / EC Vitória

O Vitória anunciou na manhã desta quarta-feira, 14, a venda da camisa especial em homenagem a Lavagem do Bonfim. O valor para adquirir a camisa estava de R$ 50.

No entanto, o clube anunciou menos de duas horas depois que a venda das camisas foi encerrada pois o estoque disponível de mil unidades da camisa foi esgotado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

VENDAS ESGOTADAS!



Nação, as 1.000 unidades da camisa comemorativa da lavagem do Senhor do Bonfim esgotaram em menos de 2h. Agradecemos à Nação Rubro-Negra e nos vemos amanhã! — EC Vitória (@ECVitoria) January 14, 2026

A camisa foi vendida na cor branca, com detalhes em vermelho e preto que remete as "fitinhas" do Bonfim. Forte símbolo da fé para os devotos do Senhor do Bonfim. A camisa também conta com a Igreja do Senhor do Bonfim gravada em sua estampa, com o escudo do Vitória no peito.

A festa da Lavagem do Bonfim é uma comemoração religiosa que acontece na quinta-feira em que antecedência o segundo domingo após o Dia de Reis, no mês de janeiro.