Vitória esgota estoque de camisa da Lavagem do Bonfim em duas horas
O clube anunciou a venda da camisa comemorativa na manhã desta quarta-feira
Por Valdomiro Neto
O Vitória anunciou na manhã desta quarta-feira, 14, a venda da camisa especial em homenagem a Lavagem do Bonfim. O valor para adquirir a camisa estava de R$ 50.
No entanto, o clube anunciou menos de duas horas depois que a venda das camisas foi encerrada pois o estoque disponível de mil unidades da camisa foi esgotado.
VENDAS ESGOTADAS!— EC Vitória (@ECVitoria) January 14, 2026
Nação, as 1.000 unidades da camisa comemorativa da lavagem do Senhor do Bonfim esgotaram em menos de 2h. Agradecemos à Nação Rubro-Negra e nos vemos amanhã!
A camisa foi vendida na cor branca, com detalhes em vermelho e preto que remete as "fitinhas" do Bonfim. Forte símbolo da fé para os devotos do Senhor do Bonfim. A camisa também conta com a Igreja do Senhor do Bonfim gravada em sua estampa, com o escudo do Vitória no peito.
A festa da Lavagem do Bonfim é uma comemoração religiosa que acontece na quinta-feira em que antecedência o segundo domingo após o Dia de Reis, no mês de janeiro.
