Vitória pode ter reforço gringo para a disputa do baianão
Time eliminado na copinha pode reforçar o Vitória para o baianão 2026
Por Valdomiro Neto
Após eliminação polêmica para o time do Palmeiras, naCopa São Paulo de Futebol Júnior. O Vitória pode ter um reforço argentino para a disputa do campeonato estadual, trata-se do meia atacante Alejandro Almaraz.
O jogador da base foi o destaque do time rubro-negro durante a sua participação na Copinha de 2026. Terminando a competição como artilheiro do time com dois gols marcados, sendo um deles um golaço no jogo onde o Vitória foi eliminado pela equipe do Palmeiras, nos pênaltis.
O jovem atleta chegou ao Vitória em julho de 2025 com a missão de integrar o elenco sub-20, e já soma 2 gols em 3 jogos disputados em 2026. O atleta tem a formação no Nueva Chicago, equipe de Buenos Aires e que disputa a segunda divisão do futebol argentino, onde já fez sua estreia como profissional.
O Vitória começou a competição estadual inicialmente com um time alternativo, formado por jogadores que estavam emprestados e atletas da divisão de base, sobre o comando de Rodrigo Chagas. Com performances abaixo do esperado pela torcida em dois empates com o placar de 0x0, contra o Atlético de Alagoinhas e contra a Jacuipense.
Um dos jogadores que estava na Copinha e teve que fazer o retorno antecipado foi o zagueiro Ivan, chamado após a lesão do zagueiro Kauan, na partida contra a Jacuipense.
