VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Baianão 2026: Campanha Feminicídio Zero mobiliza estádios na Bahia

Campanha leva mensagens de proteção às mulheres e divulga canais de denúncia

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

14/01/2026 - 11:51 h | Atualizada em 14/01/2026 - 13:39
Imagem ilustrativa da imagem Baianão 2026: Campanha Feminicídio Zero mobiliza estádios na Bahia
-

A campanha pelo Enfrentamento à violência contra a mulher e pelo Feminicídio Zero segue no Baianão de 2026, com o engajamento feito pelos jogadores, equipes técnicas, dirigentes e torcidas.

O objetivo da campanha é prevenir, de diversas formas, a violência baseada no gênero, utilizando o alcance que o esporte pode proporcionar como ferramenta de conscientização e transformação cultural.

A campanha está sendo realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria das Mulheres (SPM) e pelo Instituto de Radiodifusão Educativa Da Bahia (Irdeb), Federação Baiana de Futebol (FBF) e Defensoria Pública do Estado.

A campanha conta com diversas estratégias para a divulgação, também visa chamar a atenção de todas as pessoas para o fato de que a violência contra a mulher não é normal e é necessário o enfrentamento, sendo uma responsabilidade coletiva, orientando para denúncias no disque 180.

Impacto do esporte na campanha

Para Neusa Cadore, secretária das Mulheres do Estado, o futebol é uma ferramenta de transformação social e os jogos são vitrines para a divulgação deste enfrentamento à violência de gênero.

“A todo momento e em todos os lugares precisamos unir forças pelo fim da violência contra as mulheres. Os estádios de futebol são um ambiente favorável para essa sensibilização, funcionando como uma vitrine poderosa para que a sociedade compreenda que o feminicídio é um problema de todos e que a prevenção salva vidas.”

Programação da campanha

A campanha irá contar com faixas e mensagens nos telões durante as partidas. A unidade móvel da SPM irá ter um cronograma especial de plantão em alguns estádios. No sábado, 17, ela ficará estacionada na frente da Arena Fonte Nova, das 15 às 18h30, para a partida entre Bahia e Galícia.

Para a partida entre Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira, a unidade Móvel da SPM estará em Alagoinhas das 18 às 21h, onde será realizada a partida.

Uma pesquisa recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública analisou a relação entre os dias de jogos do Campeonato Brasileiro e o índice de violência doméstica. Segundo a pesquisa, o número de ameaças contra as mulheres aumenta, em média, 23,7%. Os casos de lesão corporal dolosa no contexto da violência doméstica crescem 20,8% em comparação aos dias sem calendário esportivos.

arena fonte nova Baianão 2026 Conscientização futebol baiano

