Filho de Ibrahimovic é anunciado por ex-clube do pai

Maximilian Ibrahimovic em partida pelo Milan Futuro - Foto: Divulgação / Milan Futuro

Maximilian Ibrahimovic, filho do ex-jogador Zlatan Ibrahimovic, conhecido por passagens históricas entre times como Milan e Barcelona, foi anunciado pela equipe do Ajax, clube no qual o pai teve passagem no início da carreira.

O jovem chega ao time holandês por empréstimo do Milan, onde estava atuando pela equipe do Milan Futuro, que atua na quarta divisão do futebol italiano. A equipe pode exercer a opção de compra do atleta de 19 anos ao final do vínculo. Pela equipe do Milan Futuro, o jovem acumula 16 partidas, com 5 gols marcados e 3 assistências.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Carreira do jogador

O jovem é formado nas categorias de base do Hammarby, da Suécia, e chegou ao Milan em 2022. Nos últimos seis meses esteve atuando pelo time de base da equipe italiana. O meia-atacante deve ir para a equipe holandesa atrás de minutos em campo na equipe sub-23, e também terá oportunidades pela equipe principal.

Carreira de Ibrahimovic

A carreira de Zlatan Ibrahimovic dispensa comentários. O jogador sueco acumulou passagens por grandes times da europa, sempre marcando gols e levantando títulos por onde passava, com os números de 988 partidas jogadas e 573 gols marcados, entre times como Inter de Milão, Juventus e PSG. O ex-jogador hoje ocupa o cargo de atual dirigente de futebol do Milan.