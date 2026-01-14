Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Filho de Ibrahimovic é anunciado por ex-clube do pai

O jovem de 19 anos está em busca de minutagem na europa

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

14/01/2026 - 10:31 h | Atualizada em 14/01/2026 - 11:30
Maximilian Ibrahimovic em partida pelo Milan Futuro
Maximilian Ibrahimovic em partida pelo Milan Futuro -

Maximilian Ibrahimovic, filho do ex-jogador Zlatan Ibrahimovic, conhecido por passagens históricas entre times como Milan e Barcelona, foi anunciado pela equipe do Ajax, clube no qual o pai teve passagem no início da carreira.

O jovem chega ao time holandês por empréstimo do Milan, onde estava atuando pela equipe do Milan Futuro, que atua na quarta divisão do futebol italiano. A equipe pode exercer a opção de compra do atleta de 19 anos ao final do vínculo. Pela equipe do Milan Futuro, o jovem acumula 16 partidas, com 5 gols marcados e 3 assistências.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por AFC Ajax (@afcajax)

Carreira do jogador

O jovem é formado nas categorias de base do Hammarby, da Suécia, e chegou ao Milan em 2022. Nos últimos seis meses esteve atuando pelo time de base da equipe italiana. O meia-atacante deve ir para a equipe holandesa atrás de minutos em campo na equipe sub-23, e também terá oportunidades pela equipe principal.

Leia Também:

Endrick pode deixar o Lyon e voltar ao Real Madrid; entenda
Messi rejeitou oferta 1,4 bilhão de euros do Al-Ittihad
Do Tottenham para o Bahia? Tricolor faz proposta por atacante argentino

Carreira de Ibrahimovic

A carreira de Zlatan Ibrahimovic dispensa comentários. O jogador sueco acumulou passagens por grandes times da europa, sempre marcando gols e levantando títulos por onde passava, com os números de 988 partidas jogadas e 573 gols marcados, entre times como Inter de Milão, Juventus e PSG. O ex-jogador hoje ocupa o cargo de atual dirigente de futebol do Milan.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ajax carreira de jogadores futebol jovem Maximilian Ibrahimovic milan Zlatan Ibrahimovic

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Maximilian Ibrahimovic em partida pelo Milan Futuro
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Maximilian Ibrahimovic em partida pelo Milan Futuro
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Maximilian Ibrahimovic em partida pelo Milan Futuro
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Maximilian Ibrahimovic em partida pelo Milan Futuro
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x