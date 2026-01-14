Menu
DE VOLTA?

Endrick pode deixar o Lyon e voltar ao Real Madrid; entenda

Contrato de empréstimo ao Lyon prevê retorno antecipado do atacante

Redação

Por Redação

14/01/2026 - 9:01 h
Cláusula permite retorno antecipado de Endrick
Cláusula permite retorno antecipado de Endrick -

Recém-chegado ao Lyon, Endrick já entrou em campo, marcou gol e, mesmo assim, teve seu futuro novamente ligado ao Real Madrid. Emprestado pelo clube espanhol ao time francês, o atacante brasileiro possui em contrato uma cláusula que permite um eventual retorno antecipado ao Santiago Bernabéu.

Segundo a ESPN, o acordo prevê que o Real Madrid pode solicitar a volta do jogador até o dia 20 de janeiro. A informação havia sido inicialmente divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano. Apesar da possibilidade contratual, a tendência é que essa opção não seja exercida pelos merengues.

Internamente, a avaliação é de que Endrick precisa de sequência para ganhar experiência no futebol europeu. A saída do técnico Xabi Alonso do Real Madrid, inclusive, não altera esse cenário. O treinador foi apontado como um dos fatores que dificultaram uma maior minutagem do brasileiro no clube espanhol, além da lesão muscular sofrida ainda na metade do ano passado, que o afastou dos gramados por alguns meses em 2025.

Leia Também:

Messi rejeitou oferta 1,4 bilhão de euros do Al-Ittihad
Do Tottenham para o Bahia? Tricolor faz proposta por atacante argentino
Rodrigo Chagas vê time alternativo do Vitória "em evolução" no Baiano

A estratégia do Real Madrid é clara: permitir que Endrick ganhe rodagem, conquiste espaço e adquira “cancha” no Velho Continente antes de um retorno mais maduro ao Santiago Bernabéu.

Dentro de campo, o início no futebol francês foi animador. Endrick estreou no último domingo, 11, e deixou sua marca na vitória do Lyon por 2 a 1 sobre o Lille, em duelo válido pela Copa da França. Na partida, o brasileiro começou como titular, teve atuação participativa e permaneceu em campo por 72 minutos, até ser substituído.

Outro detalhe do contrato de empréstimo envolve a parte financeira. De acordo com a ESPN, o valor de R$ 6,5 milhões que o Lyon teria de pagar ao Real Madrid pode ser reduzido progressivamente. O montante diminui a cada vez que Endrick entra em campo com a camisa do clube francês, podendo, inclusive, ser zerado ao longo do vínculo.

O próximo compromisso do Lyon está marcado para o dia 18, quando a equipe enfrenta o Brest, pela Ligue 1, e Endrick deve novamente figurar entre as opções para a partida.

Tags:

Endrick futebol europeu Lyon mercado da bola real madrid

x