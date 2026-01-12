Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COPA DA FRANÇA

De olho na Copa do Mundo, Endrick estreia com “pé direito” no Lyon

Atacante brasileiro marcou o gol da vitória do Lyon por 2 a 1 fora de casa

Redação e AFP

Por Redação e AFP

12/01/2026 - 8:27 h
Endrick brilha e garante classificação do Lyon sobre o Lille na Copa da França
Endrick brilha e garante classificação do Lyon sobre o Lille na Copa da França -

O Lyon garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa da França ao derrotar o Lille por 2 a 1 neste domingo, 11, no estádio Pierre-Mauroy, graças a um gol decisivo do atacante brasileiro Endrick.

Veja:


Apesar de jogar fora de casa, o Lyon abriu o placar logo no primeiro minuto com Afonso Moreira, que aproveitou um erro do goleiro Arnaud Bodart. O Lille reagiu aos 28 minutos, quando Nathan Ngoy empatou para os mandantes.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Após 12 anos na Europa, ex-Vitória é anunciado pelo Corinthians
Vinicius Júnior quebra recorde histórico pelo Real Madrid
Ruan Pablo quebra recorde ao marcar dois gols no triunfo do Bahia

O atacante brasileiro Endrick voltou a colocar o Lyon em vantagem minutos antes do intervalo, aos 43'. Na reta final da partida, o Lille teve a chance de igualar novamente, mas o chute do português Tiago Santos, aos 88', explodiu na trave, garantindo a vitória dos visitantes.

Com o resultado, o Lyon avança na Copa da França, enquanto o Lille fica pelo caminho, frustrado com as oportunidades desperdiçadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa da França Endrick Lille Lyon

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Endrick brilha e garante classificação do Lyon sobre o Lille na Copa da França
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Endrick brilha e garante classificação do Lyon sobre o Lille na Copa da França
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Endrick brilha e garante classificação do Lyon sobre o Lille na Copa da França
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Endrick brilha e garante classificação do Lyon sobre o Lille na Copa da França
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x