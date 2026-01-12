COPA DA FRANÇA
De olho na Copa do Mundo, Endrick estreia com “pé direito” no Lyon
Atacante brasileiro marcou o gol da vitória do Lyon por 2 a 1 fora de casa
Por Redação e AFP
O Lyon garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa da França ao derrotar o Lille por 2 a 1 neste domingo, 11, no estádio Pierre-Mauroy, graças a um gol decisivo do atacante brasileiro Endrick.
Apesar de jogar fora de casa, o Lyon abriu o placar logo no primeiro minuto com Afonso Moreira, que aproveitou um erro do goleiro Arnaud Bodart. O Lille reagiu aos 28 minutos, quando Nathan Ngoy empatou para os mandantes.
O atacante brasileiro Endrick voltou a colocar o Lyon em vantagem minutos antes do intervalo, aos 43'. Na reta final da partida, o Lille teve a chance de igualar novamente, mas o chute do português Tiago Santos, aos 88', explodiu na trave, garantindo a vitória dos visitantes.
Com o resultado, o Lyon avança na Copa da França, enquanto o Lille fica pelo caminho, frustrado com as oportunidades desperdiçadas.
