ESPORTES
RECORDE HISTÓRICO

Vinicius Júnior quebra recorde histórico pelo Real Madrid

Mesmo com derrota no clássico, jogador assume recorde histórico com a camisa merengue

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

12/01/2026 - 7:40 h | Atualizada em 12/01/2026 - 7:59
Vinicius Júnior comemorando gol
Vinicius Júnior comemorando gol

O Real Madrid perdeu a decisão da Supercopa da Espanha para o seu maior rival, o Barcelona. No Jogo que foi disputado neste domingo, 11, onde o brasileiro Vinicius Júnior foi um dos destaques da partida mesmo após o resultado negativo na decisão, o jogador alcançou um marco histórico pelo clube merengue.

O brasileiro alcançou o feito de 16 participações diretas para gol em finais com a camisa do Real Madrid, igualando um recorde que pertence a ídolos do clube como Cristiano Ronaldo, Ferenc Puskás e Karim Benzema. O diferencial deste fato é o número de finais que Vinicius Júnior disputou na espanha, 15 partidas no total, somando uma média de gols maior que os demais, 1,07 participações diretas a gol por decisão.

Vinícius Junior comemorando gol
Vinícius Junior comemorando gol | Foto: Reprodução/ X

A defesa deste recorde tem nomes como Alfredo Di Stéfano, citado pelo próprio time como o maior jogador da história do Real Madrid, com uma média de 0,87 gols marcados por decisão.

Leia Também:

Ruan Pablo quebra recorde ao marcar dois gols no triunfo do Bahia
Investigação mira ex-dirigente da Série A por abertura de 15 empresas
Rogério Ceni aposta em Bahia para “brigar por algo grande” em 2026

O jogador assume o protagonismo do time desde o ano de 2021, conquistados os principais títulos do mundo com a equipe, e sendo decisivo com gols ou assistências, com as conquistas de Champions League de 2022 e a de 2024.

Pelo clube, Vinicius Júnior soma 349 partidas, com 112 gols marcados e 91 assistências. Em decisões os números são de 10 gols marcados com 6 assistências, com 13 títulos conquistados.

Time do Barcelona campeão
Time do Barcelona campeão | Foto: Reprodução/ X

Na final que foi disputada no King Abdullah Sports, em Jidá, o jogo teve o placar de 3x2, onde o destaque da partida foi o brasileiro Raphinha, autor de dois gols que deram ao Barcelona o título da Supercopa da Espanha.

