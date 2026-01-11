SUPERCOPA DA ESPANHA
Raphinha decide, Barcelona vence o Real e é bicampeão da Supercopa
Barça bate o Real Madrid por 3 a 2 e levanta troféu em Jidá, na Arábia Saudita
Por Redação e AFP
O Barcelona voltou a levantar a Supercopa da Espanha ao vencer o Real Madrid por 3 a 2, neste domingo, 11, em Jidá, na Arábia Saudita, e confirmou o bicampeonato da competição em uma final marcada por intensidade, viradas e protagonismo brasileiro.
Decisivo, Raphinha marcou duas vezes e foi o nome do jogo. O gol que definiu o título saiu aos 28 minutos do segundo tempo, quando o atacante dominou na entrada da área, cortou para dentro e finalizou já em desequilíbrio. A bola desviou em Raúl Asensio, enganou Thibaut Courtois e morreu no fundo das redes, selando a vitória blaugrana.
Antes disso, a decisão foi eletrizante, especialmente no primeiro tempo. O Barcelona saiu na frente aos 36 minutos, quando Raphinha recebeu passe de Fermín López e bateu cruzado para abrir o placar. Nos acréscimos, o Real Madrid respondeu em grande estilo: Vinícius Júnior deixou tudo igual aos 45’+2, após drible desconcertante em Jules Koundé dentro da área e finalização sem chances para Joan García.
A resposta catalã foi imediata. Dois minutos depois, Robert Lewandowski recebeu na área e encobriu Courtois para recolocar o Barça em vantagem. Mas o roteiro ainda reservava mais emoção antes do intervalo. Após escanteio, Dean Huijsen cabeceou, Raphinha afastou parcialmente, e Gonzalo García aproveitou a sobra para empatar novamente aos 45’+6, fechando um primeiro tempo frenético.
No início da partida, o Barcelona teve maior controle da posse de bola, enquanto o Real Madrid adotou uma postura mais compacta e recuada, apostando nos contra-ataques. Mesmo assim, os merengues criaram perigo em lançamentos nas costas da defesa. Vinícius Júnior obrigou Joan García a trabalhar aos 15 minutos, e Gonzalo também teve boa chance aos 33.
Na etapa final, o ritmo seguiu alto. Vinícius voltou a levar perigo ao arrancar pela esquerda e finalizar com força, mas Joan García espalmou. O desempenho do brasileiro foi elogiado pelo técnico do Real Madrid, Xabi Alonso.
"Ele fez uma grande partida, foi decisivo, o gol foi espetacular, ele representou uma grande ameaça pelo seu lado do campo", afirmou o treinador, que explicou ainda que o atacante pediu substituição nos minutos finais por conta de cãibras.
Após o gol decisivo de Raphinha, Alonso lançou Kylian Mbappé em campo. O francês não atuava desde 20 de dezembro, quando sofreu uma entorse no joelho. A pressão do Real aumentou nos minutos finais, especialmente depois da expulsão de Frenkie De Jong, aos 45’+1, por uma entrada forte justamente em Mbappé.
Com um jogador a mais, o time merengue cercou o Barcelona até o apito final, criou boas oportunidades, mas não conseguiu o empate.
"Foi um jogo equilibrado, acirrado e emocionante. Ficamos com a sensação de que, nos momentos finais, nas duas chances claras que tivemos, estivemos perto do empate e, no fim, parabéns ao Barça", declarou Xabi Alonso.
Do lado vencedor, Lewandowski valorizou o título e a atuação da equipe.
"Conquistamos mais um título, e vencer o Real Madrid é sempre algo grande. Jogamos bem nos dois tempos. O importante é que vencemos", disse o atacante em entrevista ao canal Movistar+.
"O Real Madrid jogou com uma defesa muito fechada e nós tentamos encontrar espaços para marcar. Precisamos de paciência. Às vezes eles encontram esses espaços cruzando a bola", completou.
A celebração do título teve um momento simbólico. Recuperado após se afastar por algumas semanas devido a problemas de saúde mental, o zagueiro Ronald Araújo entrou nos minutos finais e foi o responsável por erguer o troféu, encerrando a festa do Barcelona em Jidá.
