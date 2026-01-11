Rogério Ceni vê Ruan Pablo pronto para crescer e exalta trio ofensivo

Ceni se derrete por Ruan Pablo e valoriza jovens do Bahia - Foto: Letícia Martins/ E.C Bahia

O técnico Rogério Ceni fez questão de destacar o desempenho dos jovens atacantes do Bahia após o triunfo por 4 a 2 sobre o Jequié, neste domingo, 11, pelo Campeonato Baiano. Durante a entrevista coletiva, o treinador elogiou especialmente Ruan Pablo, mas também citou Dell e Kauê Furquim, ressaltando a evolução e o potencial do trio ofensivo.

Para Ceni, o crescimento de Ruan Pablo dentro do elenco principal é apenas uma questão de tempo. Segundo o comandante tricolor, o atacante de 17 anos já apresenta características físicas e técnicas que chamam atenção, além de um perfil compatível com o futebol europeu.

“O Ruan Pablo é uma questão de tempo. Ele é um jogador que, se você olhar o biotipo, já tem um perfil de atleta europeu. Agora, precisa se desenvolver, se concentrar mais e ser mais assertivo, mas isso faz parte do processo de crescimento de um garoto de 17 anos”, comentou o treinador.

Autor de dois gols na partida, Ruan Pablo foi o grande nome do triunfo do Esquadrão na Arena Fonte Nova. A atuação decisiva rendeu novos elogios do técnico, que projetou um futuro promissor para o jovem, seja no clube ou fora do país.

O futuro do Ruan Pablo, se ele mantiver a dedicação, o trabalho e a autocrítica que já demonstra, é mais do que promissor — seja aqui, seja fora do país. Sem dúvida nenhuma, é um jogador de enorme potencial Rogério Ceni - técnico do Bahia

Além da joia da base, Ceni também valorizou o rendimento coletivo do setor ofensivo. Para o treinador, Ruan Pablo, Dell e Kauê Furquim superaram as expectativas no duelo diante do Jequié.

“Acho que eles produziram — os três jogadores da frente — mais do que se esperava, mais do que o torcedor esperava e até mais do que nós mesmos imaginávamos. Isso é gratificante para a gente”, garantiu o comandante.

Por fim, Rogério Ceni ressaltou que o crescimento de Ruan Pablo, Dell e Kauê Furquim passa, antes de tudo, pela confiança e pela autocrítica, destacando que os jovens precisam acreditar que podem conquistar espaço no elenco principal.