Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROJETO DE FUTURO

Rogério Ceni vê Ruan Pablo pronto para crescer e exalta trio ofensivo

Autor de dois gols contra o Jequié, atacante de 17 anos foi destaque no triunfo por 4 a 2 e recebeu elogios do treinador, que também citou Dell e Kauê

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

11/01/2026 - 19:39 h
Ceni se derrete por Ruan Pablo e valoriza jovens do Bahia
Ceni se derrete por Ruan Pablo e valoriza jovens do Bahia -

O técnico Rogério Ceni fez questão de destacar o desempenho dos jovens atacantes do Bahia após o triunfo por 4 a 2 sobre o Jequié, neste domingo, 11, pelo Campeonato Baiano. Durante a entrevista coletiva, o treinador elogiou especialmente Ruan Pablo, mas também citou Dell e Kauê Furquim, ressaltando a evolução e o potencial do trio ofensivo.

Para Ceni, o crescimento de Ruan Pablo dentro do elenco principal é apenas uma questão de tempo. Segundo o comandante tricolor, o atacante de 17 anos já apresenta características físicas e técnicas que chamam atenção, além de um perfil compatível com o futebol europeu.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Ruan Pablo é uma questão de tempo. Ele é um jogador que, se você olhar o biotipo, já tem um perfil de atleta europeu. Agora, precisa se desenvolver, se concentrar mais e ser mais assertivo, mas isso faz parte do processo de crescimento de um garoto de 17 anos”, comentou o treinador.

Autor de dois gols na partida, Ruan Pablo foi o grande nome do triunfo do Esquadrão na Arena Fonte Nova. A atuação decisiva rendeu novos elogios do técnico, que projetou um futuro promissor para o jovem, seja no clube ou fora do país.

O futuro do Ruan Pablo, se ele mantiver a dedicação, o trabalho e a autocrítica que já demonstra, é mais do que promissor — seja aqui, seja fora do país. Sem dúvida nenhuma, é um jogador de enorme potencial
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Leia Também:

Ruan Pablo revela desejo após ser eleito craque da partida; confira
Com show de Ruan Pablo, Bahia vence o Jequié na estreia do Baianão
Clube da Série A tem interesse em dupla que atuou por Bahia e Vitória

Além da joia da base, Ceni também valorizou o rendimento coletivo do setor ofensivo. Para o treinador, Ruan Pablo, Dell e Kauê Furquim superaram as expectativas no duelo diante do Jequié.

“Acho que eles produziram — os três jogadores da frente — mais do que se esperava, mais do que o torcedor esperava e até mais do que nós mesmos imaginávamos. Isso é gratificante para a gente”, garantiu o comandante.

Por fim, Rogério Ceni ressaltou que o crescimento de Ruan Pablo, Dell e Kauê Furquim passa, antes de tudo, pela confiança e pela autocrítica, destacando que os jovens precisam acreditar que podem conquistar espaço no elenco principal.

Eles têm um treinador que pede e exige muito, mas se mostrarem que estão prontos vão receber oportunidades em campeonatos maiores
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Campeonato Baiano 2026 Dell Kauê Furquim Rogério Ceni Ruan Pablo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ceni se derrete por Ruan Pablo e valoriza jovens do Bahia
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Ceni se derrete por Ruan Pablo e valoriza jovens do Bahia
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Ceni se derrete por Ruan Pablo e valoriza jovens do Bahia
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Ceni se derrete por Ruan Pablo e valoriza jovens do Bahia
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x