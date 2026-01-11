Com show de Ruan Pablo, Bahia vence o Jequié na estreia do Baianão

Ruan Pablo marcou duas vezes no triunfo sobre o Jequié - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia está de volta! Na Arena Fonte Nova, diante de pouco mais de 18 mil tricolores, o Esquadrão venceu o Jequié por 4 a 2 na estreia da temporada, com destaque para um verdadeiro show da joia da base Ruan Pablo, que balançou as redes duas vezes e foi decisivo para garantir o triunfo no primeiro compromisso do Campeonato Baiano de 2026.

Apesar da grande atuação do jovem atacante, quem abriu o placar foi o meio-campista Jota, com um golaço da entrada da área. Além dele, o zagueiro Fredi também marcou para o Esquadrão. Os gols do Jequié foram marcados por Tiago Souza e Nael.

Meninos da base, estreias e novidade

Sob o comando do técnico Rogério Ceni, o Bahia entrou em campo com seis Pivetes de Aço: Fredi, Jota, Pedrinho, Ruan Pablo, Dell e Kaûe Furquim.

Além disso, a partida marcou a estreia oficial do zagueiro Luiz Gustavo e do goleiro João Paulo — ambos chegaram ao Tricolor de Aço na segunda janela de transferências de 2025. De volta após empréstimo, o zagueiro Marcos Victor também esteve em campo.

Próximo jogo

O Bahia volta a campo já nesta quarta-feira, dia 14, às 20h15, diante do Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano de 2026.

Ficha técnica

Bahia x Jequié

O que : 1ª rodada do Campeonato Baiano de 2026

: 1ª rodada do Campeonato Baiano de 2026 Local : Arena Fonte Nova, Salvador

: Arena Fonte Nova, Salvador Quando : 11/01, às 16h

Escalações

Bahia : João Paulo; Marcos Victor, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Rezende, Jota, Pedrinho; Kauê Furquim, Dell e Ruan Pablo. Técnico : Rogério Ceni.

: João Paulo; Marcos Victor, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Rezende, Jota, Pedrinho; Kauê Furquim, Dell e Ruan Pablo. : Rogério Ceni. Jequié : André Lucas; Carlos, William Mineiro, Weverton e Erick Daltro; Walfrido, Joedson, Luiz; Cassio, Tiago e Nael. Técnico : Rodrigo Fonseca.

Arbitragem