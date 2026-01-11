CAMPEONATO BAIANO
Com show de Ruan Pablo, Bahia vence o Jequié na estreia do Baianão
Joia da base do Bahia marcou duas vezes no triunfo azul, vermelho e branco
Por Téo Mazzoni
O Bahia está de volta! Na Arena Fonte Nova, diante de pouco mais de 18 mil tricolores, o Esquadrão venceu o Jequié por 4 a 2 na estreia da temporada, com destaque para um verdadeiro show da joia da base Ruan Pablo, que balançou as redes duas vezes e foi decisivo para garantir o triunfo no primeiro compromisso do Campeonato Baiano de 2026.
Apesar da grande atuação do jovem atacante, quem abriu o placar foi o meio-campista Jota, com um golaço da entrada da área. Além dele, o zagueiro Fredi também marcou para o Esquadrão. Os gols do Jequié foram marcados por Tiago Souza e Nael.
Meninos da base, estreias e novidade
Sob o comando do técnico Rogério Ceni, o Bahia entrou em campo com seis Pivetes de Aço: Fredi, Jota, Pedrinho, Ruan Pablo, Dell e Kaûe Furquim.
Além disso, a partida marcou a estreia oficial do zagueiro Luiz Gustavo e do goleiro João Paulo — ambos chegaram ao Tricolor de Aço na segunda janela de transferências de 2025. De volta após empréstimo, o zagueiro Marcos Victor também esteve em campo.
Próximo jogo
O Bahia volta a campo já nesta quarta-feira, dia 14, às 20h15, diante do Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano de 2026.
Leia Também:
Ficha técnica
Bahia x Jequié
- O que: 1ª rodada do Campeonato Baiano de 2026
- Local: Arena Fonte Nova, Salvador
- Quando: 11/01, às 16h
Escalações
- Bahia: João Paulo; Marcos Victor, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Rezende, Jota, Pedrinho; Kauê Furquim, Dell e Ruan Pablo. Técnico: Rogério Ceni.
- Jequié: André Lucas; Carlos, William Mineiro, Weverton e Erick Daltro; Walfrido, Joedson, Luiz; Cassio, Tiago e Nael. Técnico: Rodrigo Fonseca.
Arbitragem
- Árbitro: Marielson Alves Silva;
- Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (Fifa);
- Assistente 2: Antonielson Jesus da Silva;
- Quarto árbitro: Carlos Luiz Santana de Lima.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes