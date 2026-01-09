Menu
Oficial! Bahia anuncia transferência de zagueiro para clube da Série A

Jogador vai jogar à primeira divisão do futebol brasileiro em 2026

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

09/01/2026 - 21:57 h
Imagem ilustrativa da imagem Oficial! Bahia anuncia transferência de zagueiro para clube da Série A
-

O zagueiro Vitor Hugo é oficialmente jogador do Atlético-MG. Na noite desta sexta-feira, 9, o Bahia anunciou a transferência em definitivo do jogador de 34 anos para o clube mineiro, após o defensor ter se destacado na temporada passada como titular da equipe treinada por Jorge Sampaoli.

O novo contrato do defensor é válido por dois anos — ou seja, até o final de 2027. Vitor Hugo fez 34 jogos pelo Galo em 2025, com quatro gols marcados. Pelo Bahia, o jogador atuou apenas o primeiro jogo da temporada, no triunfo por 3 a 1 sobre o Jequié, fora de casa.

Vitor Hugo em treinamento pelo Bahia
Vitor Hugo em treinamento pelo Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Contratado pelo Tricolor em 2023, o zagueiro ganhou a titularidade sob o comando de Rogério Ceni e contribuiu na campanha que marcou a permanência na Série A. Foram 32 jogos vestindo azul, vermelho e branco, com um gol marcado.

O Bahia deseja sorte ao atleta em seu próximo desafio.
Escreveu o Bahia em pronunciamento oficial

Campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil pelo Palmeiras, Vitor Hugo também soma passagens por Fiorentina, da Itália, Trabzonspor, da Turquia, e Panathinaikos, da Grécia. No Brasil, o jogador atuou no Sport, Ituano, América-MG e Santo André.

