JOIA DA BASE
Bahia renova contrato com jovem promessa da base de apenas 16 anos
Atacante assinou vínculo profissional até o fim de 2028
Por Téo Mazzoni
O Bahia anunciou, neste sábado, 10, a ampliação do vínculo contratual com o jovem Lyan, de apenas 16 anos. Considerado uma das grandes promessas da base tricolor, o atacante assinou seu primeiro contrato profissional com o Esquadrão até o fim da temporada de 2028.
Natural de Catu, no interior da Bahia, Lyan chegou ao clube após ser aprovado em uma avaliação realizada na cidade de Pojuca, em março de 2023, quando ainda defendia a escolinha do CEPE.
Leia Também:
Apesar da pouca idade, o atacante já atua com frequência em categorias acima da sua faixa etária. Na temporada passada, disputou partidas tanto pelo Sub-17 quanto pelo Sub-20, em compromissos do Campeonato Brasileiro. Além disso, chegou a ser relacionado pelo técnico Rogério Ceni para uma partida da equipe profissional no Brasileirão, diante do Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, embora não tenha entrado em campo.
Contrato renovado e expectativa de estreia no profissional
Com o vínculo profissional firmado, Lyan agora vive a expectativa de fazer sua estreia pelo time principal do Bahia. O jovem atacante integra o grupo que disputará os primeiros jogos do Campeonato Baiano de 2026, sob o comando de Rogério Ceni, que quer acompanhar de perto as principais joias da base tricolor.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes