Bahia renova contrato com jovem promessa da base de apenas 16 anos

Bahia assina contrato profissional com promessa de 16 anos - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia anunciou, neste sábado, 10, a ampliação do vínculo contratual com o jovem Lyan, de apenas 16 anos. Considerado uma das grandes promessas da base tricolor, o atacante assinou seu primeiro contrato profissional com o Esquadrão até o fim da temporada de 2028.

Lyan assinou contrato profissional com o Bahia neste sábado, 10 | Foto: Divulgação / EC Bahia

Natural de Catu, no interior da Bahia, Lyan chegou ao clube após ser aprovado em uma avaliação realizada na cidade de Pojuca, em março de 2023, quando ainda defendia a escolinha do CEPE.

Apesar da pouca idade, o atacante já atua com frequência em categorias acima da sua faixa etária. Na temporada passada, disputou partidas tanto pelo Sub-17 quanto pelo Sub-20, em compromissos do Campeonato Brasileiro. Além disso, chegou a ser relacionado pelo técnico Rogério Ceni para uma partida da equipe profissional no Brasileirão, diante do Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, embora não tenha entrado em campo.

Contrato renovado e expectativa de estreia no profissional

Com o vínculo profissional firmado, Lyan agora vive a expectativa de fazer sua estreia pelo time principal do Bahia. O jovem atacante integra o grupo que disputará os primeiros jogos do Campeonato Baiano de 2026, sob o comando de Rogério Ceni, que quer acompanhar de perto as principais joias da base tricolor.