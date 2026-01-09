Menu
ESPORTES
ESPORTES

Bahia renova contrato de Ruan Pablo, uma das principais joias da base

Atacante de 17 anos foi destaque no Mundial Sub-17

João Grassi

Por João Grassi

09/01/2026 - 14:20 h
Ruan Pablo em campo pelo Bahia
Ruan Pablo em campo pelo Bahia -

O Bahia comunicou a renovação do atacante Ruan Pablo, uma das principais promessas da base tricolor. O jogador de 17 anos, que tinha contrato com o clube até 2027, estende o vínculo até 2030.

Ruan Pablo chegou ao Bahia com 11 anos e estreou no time profissional do Esquadrão em junho de 2024, no empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro, e se tornou o mais jovem atleta a jogar pela equipe principal.

Leia Também:

Bahia quer proteger Ruan Pablo de assédio após sucesso na Seleção
Grave! Ruan Pablo é vítima de racismo após perder pênalti
Jornal espanhol compara Ruan Pablo, do Bahia, a Vini Jr. na Seleção

Desde então, o Pivete de Aço fez mais 14 partidas com o time principal e marcou um gol – no Campeonato Baiano de 2025. Ele também se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo time principal, superando o ídolo Beijoca.

Em 2025, Ruan foi um dos destaques da Seleção Brasileira Sub-17, sendo titular absoluto no Mundial da categoria.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Esporte Clube Bahia (@ecbahia)

x