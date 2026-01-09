Bahia renova contrato de Ruan Pablo, uma das principais joias da base

Ruan Pablo em campo pelo Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia comunicou a renovação do atacante Ruan Pablo, uma das principais promessas da base tricolor. O jogador de 17 anos, que tinha contrato com o clube até 2027, estende o vínculo até 2030.

Ruan Pablo chegou ao Bahia com 11 anos e estreou no time profissional do Esquadrão em junho de 2024, no empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro, e se tornou o mais jovem atleta a jogar pela equipe principal.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Desde então, o Pivete de Aço fez mais 14 partidas com o time principal e marcou um gol – no Campeonato Baiano de 2025. Ele também se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo time principal, superando o ídolo Beijoca.

Em 2025, Ruan foi um dos destaques da Seleção Brasileira Sub-17, sendo titular absoluto no Mundial da categoria.